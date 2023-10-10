7 признаков, что у вас не все в порядке с психическим здоровьем

Во Всемирный день психического здоровья «Газета.Ru» предлагает проверить свое душевное состояние с клиническим психологом Европейского медицинского Центра Валерией Мошняцкой (Замятиной).

© Газета.Ru

Не знаю, что о себе говорить

Видео дня

Иногда, когда людей просят представиться кому-то, они теряются и не знают, что именно о себе говорить. Такое поведение может указывать на проблемы с самоидентификацией: человек не понимает, кто он. В некоторых ситуация отсутствие самоидентификации приводит к возникновению деперсонализации и дереализации, когда собственное тело кажется человеку чуждым.

"Сложности с самоидентификацией могут негативно сказываться на коммуникации и привести к развитию состояний разного спектра – от перфекционизма до синдрома самозванца. Важно узнавать и принимать себя, а в случае развития вышеназванных состояний - обратиться к специалисту", - рассказала "Газете.Ru" Валерия Мошняцкая.

Боюсь говорить с людьми

Не секрет, что умение вступать в контакт необходимый навык для жизни, однако иногда , когда нужно попросить кого-то незнакомого о помощи и заговорить с ним, некоторые люди могут испытывать страх.

"Умение просить помощи у других говорит о том, что ранее нам показали, как этим навыком пользоваться и рассказали обо всех его преимуществах. Но это не значит, что с теми людьми, которые полагаются на себя, что-то не так. Это – разные стратегии, которые помогают добиться желаемого и в разных ситуациях они могут быть более или менее успешными", - отметила Мошняцкая.

Однако в некоторых ситуациях избегание контакта говорит о том, что у человека есть убеждение: "люди опасны". Тогда он начинает сторониться других, уходить в самоизоляцию. В таком случае стоит обратиться к специалисту.

Бесит каждая мелочь

Вы пошли в магазин за хлебом, но когда вернулись, обнаружили, что забыли его купить. Если такая неурядица вызывает у вас приступ гнева и раздражения, то это повод задуматься о своем психическом состоянии.

"Чем крепче наше психическое здоровье, тем более мы собраны и спокойны, а во время бытовых неурядиц можем проще на них реагировать. В случае морального истощения у нас все валится из рук и даже забытый хлеб может стать причиной истерики", - подчеркнула психолог.

Это важный признак психического нездоровья.

Не хочу никого видеть

Если вы испытываете периоды апатии, и не хотите никого видеть и вообще выходить из дома, то это тоже может указывать на проблемы с психикой.

"Каждый из нас рождается со своими "базовыми установками": одним общество людей нужно как воздух и для них нет ничего хуже одиночества, а другим комфортно наедине с собой. Это говорит только о наших индивидуальных предпочтениях. Но если вдруг раньше человек был всегда в компании, а теперь сидит, не выходя из дома, – это сигнал о "неполадке". В этом случае ему необходима помощь", - объяснила Мошняцкая.

Социальная изоляция может лишь усугубить ваше состояние, поэтому лучше как можно скорее обратиться к специалисту.

Никто не может меня критиковать!

Часто наши действия критикуют, например, начальник мог обругать сделанную работу. Если на такие комментарии вы реагируете спокойно, то беспокоиться не о чем. Однако если критика в ваш адрес вызывает у вас приступы гнева, то это повод задуматься.

"Критика – обычный ответ мира на наши действия. В норме мы должны принимать ее как данность и делать выводы на ее основе. Если же в ответ на критику эмоции бьют через край, это значит, что навык получения обратной связи не сформирован. Лучше поработать над этим моментом, чтобы не переживать так сильно из-за критики", - отметила психолог.

Пою под душем каждый день

Как часто вы поете, стоя под душем? Если никогда, и во время банных процедур вы скорее думаете о проблемах, и радоваться жизни здесь и сейчас вы не привыкли, то нужно поработать со своим состоянием.

"Умение наслаждаться моментом сформировано у тех, кого научили осознавать себя прямо сейчас, а не жить завтрашним расписанием дел или вчерашними ошибками. Важно иногда останавливаться и наслаждаться этим. Если вам постоянно грустно, то лучше обратить внимание на свое психическое благополучие", - рассказала Мошняцкая.

Мечтаю о единороге

Сколько раз вы мечтали, пока занимались своими повседневными делами? Например, представляли, как вы отдыхаете на вашем любимом морском курорте? Принято считать, что подобное витание в облаках скорее отвлекает людей от важных дел, однако это не совсем так. Оно, наоборот, помогает мозгу отдохнуть.

"Мечты – это важная часть любой психической реальности. Но важно, что мечты взрослых должны быть реальными: например, встретить единорога – не совсем правильная мечта, а вот увидеть кумира и взять у него автограф – вполне. Мечты важны, так как они помогают создавать мотивацию для наших действий", - пояснила специалист.

У меня все хорошо, доктор?

Если у вас проблемы с большей частью перечисленных критериев, то, возможно, вам строит отдохнуть и задуматься о состоянии своей психики.