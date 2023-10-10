Названы признаки профессионального выгорания
Признаками профессионального выгорания являются низкая работоспособность и апатия. Об этом "Радио 1" рассказал кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев.
По его словам, в такой период у человека могут начаться проблемы почти во всех сферах его жизни, в том числе, во взаимоотношениях с друзьями, а также может пропасть желание что-либо делать.
"Возникает апатия, отсутствие четких планов на будущее, человек устает очень часто, он становится раздражителен, конфликтен, не видит цели в своей деятельности, хочет чаще отдыхать, ничего не делать. Отдых как правило у него не продуктивен, человек лежит, ничего не делает. Многие начинают злоупотреблять алкоголем, что еще больше усугубляет проблему", - заключил Сараев.
Клинический психолог Дарья Сальникова до этого говорила, что профессиональное выгорание не зависит от уровня загруженности или степени неприязни к своей работе. По ее словам, такому состоянию чаще всего подвержены люди, склонные к самоконтролю, а также имеющие завышенные требования к себе.