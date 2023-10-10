Названы признаки профессионального выгорания

"Возникает апатия, отсутствие четких планов на будущее, человек устает очень часто, он становится раздражителен, конфликтен, не видит цели в своей деятельности, хочет чаще отдыхать, ничего не делать. Отдых как правило у него не продуктивен, человек лежит, ничего не делает. Многие начинают злоупотреблять алкоголем, что еще больше усугубляет проблему", - заключил Сараев.