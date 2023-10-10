6 способов побороть осеннюю хандру

Даже отъявленные оптимисты осенью склонны испытывать апатию и хандру, поводов для грусти предостаточно: холодно, промозгло, темнеет рано, а небо то и дело затянуто серыми тучами. Поэтому главная задача в межсезонье — не дать себе раскиснуть и поддаться тяжелому настроению. А для этого существует несколько проверенных способов.

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Подождите

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Помните, что с первым снегом организм адаптируется к холодам и недостатку солнца, а значит, станет гораздо легче, настроение выровняется. Нужно принять, что в межсезонье все чувствуют себя подавленными и не ругать себя за то, что сил стало меньше. Замедлитесь и посвятите время себе, больше отдыхайте, гуляйте, читайте и просто подождите.

Общайтесь

По мнению психологов, у многих осень ассоциируется с одиночеством, все прячутся под теплыми одеялами, реже общаются, поэтому есть риск почувствовать себя изолированным. Старайтесь чаще встречаться с близкими: сводите маму в кино, позовите подружку выпить чая в уютной кофейне, устройте вечер настольных игр.

Гуляйте

Да, за окном не самая приятная погода, но старайтесь все же выбираться на улицу: погуляйте по парку, утром пройдите немного пешком. Так вы поможете выработать больше дофамина, а значит, почувствовать себя счастливее.

Ешьте

Осень — время сезонных, полных витаминов, овощей и фруктов. Старайтесь готовить свежие блюда, эстетично накрывать на стол и пробовать новое. Список осенних рецептов огромен: тыквенный суп, яблочные пироги, овощные запеканки, каши с сухофруктами и многое другое. Вкусная еда согреет и успокоит.

Двигайтесь

Каждый день 15—20 минут уделяйте спорту: танцуйте, растягивайтесь, занимайтесь йогой. Организм насытится кислородом и проще перенесет непогоду. Кроме того, такие небольшие усилия помогут сохранить фигуру стройной, когда рацион станет более согревающим и калорийным.

Наряжайтесь

Даже легкий макияж способен повысить самооценку и заставить чувствовать себя бодрее. Начинайте день с выбора наряда, не бойтесь ярких красок, ведь их так не хватает в межсезонье, пользуйтесь аксессуарами, попробуйте сделать макияж с красной или ягодной помадой.

Планируйте