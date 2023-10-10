Привычки родом из СССР, от которых давно пора избавиться

Времена давно изменились, но привычки, которые десятками лет закладывались у советских людей, передаются из поколения в поколение и избавиться от них очень непросто. Но нужно!

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Рассказываем, как это сделать.

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Запасать продукты

Макароны, крупы, консервы и подсолнечное масло вряд ли исчезнут с прилавков, зато занимают место на кухне, захламляют балкон и могут стать причиной появления мошкары. Покупайте столько продуктов, сколько съедите в ближайшее время, а потом попробуйте что-нибудь новенькое.

Экономить на удобстве

Вы когда-нибудь несли неподъемные сумки к остановке общественного транспорта, хотя могли поехать на такси? Эти небольшие привычки с головой выдают советского человека, он готов сэкономить на собственном комфорте и удобстве, хотя часто это оборачивается более крупными тратами. Так, дешевую зимнюю обувь придется менять каждый сезон, а качественная пара прослужит несколько лет.

Пить чай со сладким

Подавать к чаю печенье, тортики или бутерброды губительно для талии, но избавиться от этого ритуала так сложно! Вместо этого выбирайте ароматные чайные смеси, а десерты оставляйте для отдельного приема пищи.

Собирать ненужное

Оказывается, привычка хранить в серванте множество мелких предметов, которыми обычно никто не пользуется, или тот же сервиз для «особого случая» тоже родом из Союза. Да, сувениры и памятные вещицы, конечно же, дома могут быть. Но если собирательство переходит границы вменяемого (например, весь холодильник увешан магнитиками), лучше все-таки отучить себя привозитиь их из поездок на память. Коллекционирование как хобби уже немного устарело.

Не выбрасывать сломанные вещи

Они годами хранятся в шкафах и на балконе на случай «а вдруг», случай не наступает, а пылесборники продолжают занимать места. Помните: для того, чтобы в жизнь пришло что-то новое, важно избавиться от старого. Отправьте на мусорку сломанный чайник и купите новый, стильный и современный.

Не хвалить родных