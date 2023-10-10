Как перестать переживать из-за мелочей

"Существует очень надежное средство, которое, однако, никому из нас не нравится. И это средство — более крупные проблемы. Разнообразные беды и потери (друзей, близких, любимых, свободы, здоровья, работы, собственности и т.п.), и даже риск этого почти всегда заставляют нас переоценить жизнь на предмет того, что в ней важно, а что нет. Можно ли не дожидаться таких виражей в жизни? Можно!



Еще две тысячи лет назад философы-стоики (а идеи стоицизма лежат в основе современной когнитивно-поведенческой психотерапии) предлагали технику негативной визуализации. Они предлагали относиться ко всему, что мы имеем (включая и отношения с другими людьми) как к чему-то, полученному во временную аренду, и должны быть готовыми потерять (то есть “вернуть”) в любой момент. И регулярно представлять себе, как мы горько расстаемся со всем, что нам дорого. Смысл этого упражнения в том, чтобы больше ценить наш хрупкий мирок, со всеми его маленькими проблемами перед лицом больших проблем и, в итоге, неизбежной потери вообще всего в будущем. Стоическая максима memento mori — помни о смерти — именно об этом.



Ну а если негативная визуализация для вас жестковата, можете воспользоваться другой идеей стоиков. Они делили всё в жизни на то, что мы можем контролировать, и на то, что мы контролировать не можем. Единственное, что мы можем контролировать — это собственные действия (ну и в определенной степени мысли, свое отношение к событиям). Ни над чем больше у нас контроля нет — ни над событиями мира, ни над мыслями и поступками других людей. Соответственно, фокусироваться стоит именно на том, что мы в силах изменить. Остальное же остается только принять, не одобряя, не отвергая, а просто признавая".