Только спокойствие: как перестать переживать из-за мелочей
Мелкие неурядицы нередко выводят нас из равновесия. Психологи подскажут, как совладать с собой и не поддаваться унынию или панике.
Опоздав на автобус, забыв ответить на сообщение или нечаянно запачкав любимую рубашку, многие начинают ощутимо беспокоиться. Поводы для переживаний могут быть и другими, но, как правило, они не влекут за собой тяжёлых последствий, а те, кто пережил подобные неприятности, всё равно волнуются и ощущают себя подавленно. Конечно же, это сказывается на настроении, продуктивности, физическом самочувствии.
Как уберечь себя от переживаний по пустякам и помочь себе понять, что досадные бытовые неурядицы — не то, из-за чего стоит паниковать? Расскажут эксперты.
Психолог Татьяна Пошаталова советует:
- Переоцените значимость. Задумайтесь, действительно ли эта ситуация имеет столь важное значение в вашей жизни?
- Переключите внимание. Когда вы начинаете переживать из-за мелочей, попробуйте сместить акцент на что-то более значимое и приятное. Займитесь своим хобби, почитайте книгу, посмотрите любимый фильм или проведите время с близкими. Это поможет вам отвлечься от проблемы.
- Разделите свои эмоции. Поговорите с близкими о том, что вас беспокоит. Иногда разговор с другим человеком помогает нам увидеть ситуацию по-другому и перестать переживать. А беседа с психологом позволяет найти корни проблемы и разрешить их.
- Практикуйте медитацию и дыхательные упражнения. Это помогает успокоить ум и снять напряжение. Практики занимают всего несколько минут, но уделять им время необходимо ежедневно.
- Помните о главном. Важно не забывать о своих ценностях и приоритетах. Когда мы фокусируемся на важном, мелочи теряют свою силу и значимость. Задумайтесь, что действительно важно для вас, и направьте свою энергию на достижение этих целей. Это поможет справиться со страхами.
Диалог с собой
Ответы на все тревожащие нас вопросы — в нас самих. Чтобы их отыскать, необходимо лишь внимательнее прислушаться к себе. В этом помогают несложные упражнения — их выполнение и успокаивает, и помогает осознать свои страхи, желания и цели.
Бизнес-психолог Анна Суслова предлагает несколько таких упражнений:
- Упражнение "5 вещей". Каждый день, когда вы чувствуете, что начинаете переживать из-за мелочи, остановитесь и запишите пять вещей, за которые вы благодарны. Это может быть что угодно: ваше здоровье, ваша семья, друзья, дом, любимое занятие и т.д.*
- Упражнение "3 вещи". Каждый день перед сном вспомните три хороших момента, которые случились с вами за день. Это поможет вам сосредоточиться на хорошем и отпустить негативные эмоции.*
- Упражнение "Я-сообщения". Вместо того, чтобы обвинять себя и переживать из-за неудач, говорите себе: "Я-сообщения". Например, вместо "Я такой неудачник!" скажите себе: "Я расстроен, что мне не удалось решить эту задачу". Это поможет вам принять случившееся и не винить себя.
Также эксперт объясняет, как не вовлекаться в переживания по незначительным поводам:
"Сохраняйте спокойствие. Когда вы чувствуете, что начинаете переживать, сделайте несколько глубоких вдохов и расслабьтесь. Не делайте скоропалительных выводов. Не торопитесь судить о ситуации, пока не разберетесь в ней. Не сравнивайте себя с другими. Каждый человек уникален, и у каждого свои сильные и слабые стороны. Не бойтесь просить о помощи. Если вы чувствуете, что не можете справиться с ситуацией самостоятельно, обратитесь к психологу".
Не всё так плохо
Есть и более радикальный метод отвлечься от пустяковых переживаний. О нём рассказал психолог Алексей Сапкин:
"Существует очень надежное средство, которое, однако, никому из нас не нравится. И это средство — более крупные проблемы. Разнообразные беды и потери (друзей, близких, любимых, свободы, здоровья, работы, собственности и т.п.), и даже риск этого почти всегда заставляют нас переоценить жизнь на предмет того, что в ней важно, а что нет. Можно ли не дожидаться таких виражей в жизни? Можно!
Еще две тысячи лет назад философы-стоики (а идеи стоицизма лежат в основе современной когнитивно-поведенческой психотерапии) предлагали технику негативной визуализации. Они предлагали относиться ко всему, что мы имеем (включая и отношения с другими людьми) как к чему-то, полученному во временную аренду, и должны быть готовыми потерять (то есть “вернуть”) в любой момент. И регулярно представлять себе, как мы горько расстаемся со всем, что нам дорого. Смысл этого упражнения в том, чтобы больше ценить наш хрупкий мирок, со всеми его маленькими проблемами перед лицом больших проблем и, в итоге, неизбежной потери вообще всего в будущем. Стоическая максима memento mori — помни о смерти — именно об этом.
Ну а если негативная визуализация для вас жестковата, можете воспользоваться другой идеей стоиков. Они делили всё в жизни на то, что мы можем контролировать, и на то, что мы контролировать не можем. Единственное, что мы можем контролировать — это собственные действия (ну и в определенной степени мысли, свое отношение к событиям). Ни над чем больше у нас контроля нет — ни над событиями мира, ни над мыслями и поступками других людей. Соответственно, фокусироваться стоит именно на том, что мы в силах изменить. Остальное же остается только принять, не одобряя, не отвергая, а просто признавая".
Что бы вы ни выбрали в качестве способа проживания негативных событий, не стоит забывать о том, что каждый новый день непременно приносит радости — маленькие или значительные.