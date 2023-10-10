Психолог назвала необычные признаки психического расстройства

Психолог Маргарита Алексеева рассказала, что иногда изменения в поведении близкого человека могут намекать на появившиеся у него психические расстройства. Однако чтобы их заметить, необходимо наличие близких отношений в семье.

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По ее словам, близкие люди должны не просто интересоваться, как прошел день друг у друга, а какие при этом чувства и переживания испытывал человек. Таким образом, будет сохраняться понимание эмоционального состояния вашего близкого. В таком случае удастся заметить резкую смену общего настроения.

"Это когда у человека происходят резкие какие-то изменения. То есть в прямом смысле не было никогда предпосылок, человек был достаточно бодрым, мотивированным. И тут вдруг у него резко появились проблемы с мотивацией, с волевой сферой. Он начинает говорить, что ему ничего не хочется", — пояснила эксперт.

Однако это может работать и в обратную сторону. Так, если человек был спокойным, привычным образом ходил на работу или учился, и тут вдруг резко он начинает участвовать в конкурсах, заниматься спортом, завел массу знакомых. Такое поведение должно насторожить.