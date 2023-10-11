Как устроить романтический сюрприз и не опозориться

Просто сделать приятное второй половине мало — это дело хорошее и всегда похвальное, но вряд ли оно будет иметь тот же результат, что и поступок, в котором читается сообщение. Оно должно быть простым вроде «Я дорожу тобой», «Я буду о тебе заботиться», «Спасибо за нас» и так далее.

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Первое время отношения у многих проходят словно в приятном тумане, а затем наступают серые будни и бытовуха. Чтобы не дать повседневности потопить корабль любви, хорошо бы периодически вспоминать о романтике, пишет РИАМО .

И у специалиста Московской службы психологической помощи населению Артура Черненко есть несколько советов.

Романтический жест должен быть со смыслом и содержать простое послание. В зависимости от этапа отношений сообщение может меняться. В начале отношений нормально желать взаимности, а дальше можно уже обещать стабильность и любовь навеки. Он должен намекать, что партнёр видит все потребности и желания второй половины и готов их воплотить в жизнь. Недостаточно вручить какую-то безделушку, подарок должен дарить реальную радость. Стоит быть естественнее.

Многие люди черпают идеи для обстановки, подарков и поступков из романтических фильмов, но это вымысел, причём зачастую не очень качественный. И если следовать их примеру, то будет очень фальшиво.

Романтический жест не должен быть масштабным, как блокбастер. Можно просто признаться в чувствах или вместе провести время. Главное — почаще говорить о том, как вторая половина важна.

Вспоминать о романтике стоит всем парам, потому что чем дольше длятся отношения, тем реже она возникает, а нежность и тепло важны для стабильности.

Какие отношения самые гармоничные?