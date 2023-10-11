Кинолог рассказал, бывает ли осенняя депрессия у собак

Хозяевам не стоит транслировать свои эмоции на питомцев, которые очень восприимчивы по отношению к человеку. Об этом рассказал президент российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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По его словам, у собак нет осенней депрессии. Все дело в том, что их эмоциональный фон напрямую зависит от хозяев. Их, в свою очередь, эксперт призвал прекратить очеловечивать четвероногих товарищей.

"За долгую жизнь с человеком собаки научились адаптироваться и подстраиваться под разные ситуации, но это совсем не значит, что питомцы испытывают именно те эмоции, которыми вы их наделяете", — сообщил Голубев РИАМО.

Кинолог также отметил, что при изменении поведения собаки в осенний период лучше всего будет обратиться за помощью к ветеринару, чтобы исключить риски развития заболеваний.