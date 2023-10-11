В сети поделились способами поддержать психическое здоровье

В сети поделились простыми способами поддержать психическое здоровье
Пользователи форума Reddit перечислили действия и приемы, которые помогают им сохранять стабильное психическое состояние. Простыми способами поддержать ментальное здоровье они поделились в разделе AskReddit.
Многие комментаторы посоветовали другим заниматься спортом.
"Ужасно, что это так хорошо работает. Помню, ненавидел, когда мама повторяла, что спорт поможет с моей депрессией, но она была абсолютно права. Проблема в том, что в глубокой депрессии это последнее, чем хочется заниматься. Но ничто так положительно не повлияло на мое ментальное здоровье, как регулярные упражнения", - CriticalCople.
Также пользователи Reddit обратили внимание на то, что человеку в нестабильном психическом состоянии очень важно общаться с природой.
"Люди все еще не понимают важности природы, а многим до нее трудно добраться там, где они живут. Я отправилась на прогулку в горы и в жизни не чувствовала себя более расслабленной. Потом переехала ближе к воде и сразу же увидела, как после стольких лет жизни в городе восстанавливается психика. Когда понимаешь, сколько вокруг нас всего живого, останавливаешься и думаешь, как малы мы на самом деле", - carolynnmae.
Некоторые также рекомендовали сократить время пребывания в социальных сетях.
"Вместо этого я стал читать книги. С января прочел шесть книг. И так хорошо себя благодаря этому чувствую", - doatmal422.
Ранее бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен рассказала о своей любимой оздоровительной процедуре, благодаря которой чувствует себя счастливой. 43-летняя манекенщица заявила, что ей для сохранения ментального и физического здоровья необходимо медитировать и гулять на свежем воздухе.