В сети поделились способами поддержать психическое здоровье

"Люди все еще не понимают важности природы, а многим до нее трудно добраться там, где они живут. Я отправилась на прогулку в горы и в жизни не чувствовала себя более расслабленной. Потом переехала ближе к воде и сразу же увидела, как после стольких лет жизни в городе восстанавливается психика. Когда понимаешь, сколько вокруг нас всего живого, останавливаешься и думаешь, как малы мы на самом деле", - carolynnmae.