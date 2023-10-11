Что такое психическое здоровье и как его сохранить

Психически здоровый человек успешно реализован в своей профессиональной деятельности, у него нет проблем во взаимодействии с другими людьми, он удовлетворен условиями своей жизни.

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Психическое здоровье играет важную роль в жизни человека. Вместе с экспертами разберемся, что же такое "психическое здоровье", какие критерии его определяют, и найдем ответ на самый важный вопрос: возможно ли в современном мире сохранить психическое здоровье, и как это сделать.

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Современный ритм жизни диктует нам свои правила. С каждым днем мы живем, учимся, едим, работаем все быстрее. Ритм жизни увеличивается, стресс нарастает. Особенно у жителей крупных городов. И, зачастую наша психика не справляется с таким режимом. Поэтому в современных реалиях очень важно заботиться о своем психическом здоровье, ведь здоровая психика - это залог счастливой жизни, отмечает клинический психолог Елена Кучерук.

"Психическое здоровье очень индивидуально, потому что, учитывая вашу наследственность, свойства нервной системы, реакции на ту или иную ситуацию. Каждый человек будет реагировать по-разному на проблему. Например, ваш коллега с легкостью справляется с годовым отчетом, а у вас одна мысль об отчете вызывает дрожь", - рассказывает эксперт.

Понятия психического и психологического здоровья лежат в основе оценки качества жизни современного человека.

"Психически здоровый человек успешно реализован в своей профессиональной деятельности, у него нет проблем во взаимодействии с другими людьми, он удовлетворен условиями своей жизни", - отмечает кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут.

Он напомнил, что термин "Психическое здоровье" ввела в 1979 году Всемирная организация здравоохранения по отношению к возможности человека использовать свой потенциал во всех сферах жизни и при этом быть стрессоустойчивым.

"Психическое здоровье – это состояние психологического благополучия, в котором человек способен полноценно жить и самореализовываться, адаптироваться к изменениям, иметь хорошие отношения с окружающими и справляться с повседневными стрессовыми ситуациями. Другими словами, психическое здоровье – это состояние, когда поведение человека не разрушает его организм и среду вокруг него", - рассказывает психолог, коуч Ольга Батуева.

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Критерии психического здоровья

Критерии психического здоровье по ВОЗ, основываются не только на психологических и медицинских факторах, но и на общественных ценностях и нормах. Валерий Гут перечислил основные, пояснив, какую роль они играют для человека:

Способность осознавать, понимать и осмысливать свое существование, мысли, эмоции и действия, свою физическую и психологическую индивидуальность. Это играет важную роль в формировании нашей самоидентификации и обеспечивает ощущение стабильности в нашей жизни и взаимодействии с окружающим миром.

Устойчивая и последовательная реакция, которая возникает у человека в различных ситуациях схожего характера. Человек осознает себя и свое отношение к определенной ситуации. Он знает, как он обычно реагирует, какие чувства и ощущения у него возникают. Это позволяет нам сохранять свою идентичность.

Способность анализировать, оценивать и критически осмысливать свои мысли, эмоции, поведение и достигаемые результаты. Критичность к себе и своей психической деятельности не означает стремление к негативному отношению к себе, а, скорее, подразумевает способность делать себя лучше в гармоничном и конструктивном контексте. Это важный аспект развития личности и самоосознания.

Эмоциональное состояние, мысли и поведение, которые адаптированы к силе и частоте стимулов в окружающей среде. Понимание того, как мы реагируем на различные ситуации, помогает нам адаптироваться, справляться со стрессом и принимать эффективные решения.

Способность контролировать свое поведение на основе общепринятых социальных стандартов. Это позволяет нам адаптироваться к социальной среде, соблюдать правила поведения и законы, которые существуют в обществе.

Способность устанавливать конкретные цели, разрабатывать планы действий для их достижения и последовательно трудиться над их выполнением. Такая способность включает в себя навыки самоорганизации и управления временем, понимание своих приоритетов и ценностей, а также планирование своего будущего. Важно быть гибким и адаптироваться к изменениям и трудностям на пути к целям. Это помогает личности создавать баланс между различными сферами жизни, такими как работа, личные отношения и саморазвитие.

Способность изменять свое поведение, стратегии и реакции в зависимости от конкретных изменений в окружающей среде, ситуации или обстоятельствах, то есть адаптивность. Она позволяет человеку приспосабливаться к новым условиям и эффективно действовать в различных ситуациях, возникающих при достижении целей. Эта способность особенно важна в нашем быстро меняющемся мире и нестабильном окружении.

Как сохранить психическое здоровье

Возможно ли в нашей жизни в принципе сохранить психическое здоровье? Да, можно, с уверенностью заявляет клинический психолог Елена Кучерук. И для этого не нужно никаких волшебных таблеток, достаточно соблюдать ряд несложных действий:

соблюдайте режим дня, полноценно отдыхайте ночью. Именно ночью в организме вырабатываются гормоны, которые влияют на качество жизни;

проводите больше времени на воздухе, гуляйте перед сном, добавьте физическую активность;

принимайте курсами витамины, особенно витамины группы В;

полноценно и разнообразно питайтесь;

не держите в себе негативные эмоции, поделитесь переживаниями с близкими, или психологом, ведите дневник эмоций;

снижайте общую тревожность, пересмотрите приоритеты в жизни. Возможно выговор от начальника не настолько страшная вещь, а просто рабочая ситуация? Снижайте важность негативных событий, посмотрите на них со стороны и спросите себя: «Будет ли для меня это важно через год? Через пять лет?».

делайте дыхательные упражнения, они нормализуют уровень кислорода в крови, и расслабляют весь организм.

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Психолог Ольга Батуева, в свою очередь добавляет, что также важно уметь справляться со стрессом:

"Стресс – это ежедневный спутник в жизни человека. Он был, есть и всегда будет. Но важно научиться выходить из этого состояния. Когда человек нервничает, его тело и мозг напрягаются. В этот момент нужно помочь телу расслабиться. Например, с помощью йоги, дыхательных практик или любой другой физической активности – гимнастики, ходьбы, бега, плавания. Снизить уровень стресса в жизни поможет умение управлять временем и расставлять приоритеты", - поясняет она.

И поддерживать ментальное здоровье: "Нужно научиться замечать хорошее в себе и других и благодарить за это. Отслеживать свои негативные мысли и работать с ними. Иметь здоровую самокритику и уметь безболезненно принимать обратную связь от окружающих, чтобы улучшать себя и пространство вокруг", - сказала она.

Каждый человек уникален, и индивидуально выстроенная стратегия будет более эффективной, добавляет Батуева. Это можно сделать вместе со специалистом.