Язык тела: как распознать истинные намерения человека по жестам

Язык тела всегда выдает истинные намерения человека, уверяют психологи. Так, например, активная жестикуляция часто выражает агрессию и сексуальность. О том, как понимать людей без слов, MIR24.TV рассказали психологи.

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«Сдержанные позы в виде скрещенных рук и ног, одергивание себя, причинение себе болевых ощущений через щипание и заламывание рук может говорить о том, что человек себя очень сдерживает и не хочет рассказывать лишнее. Прикосновения, нарушение личных границ, дергание за одежду может говорить о проявлении агрессивных тенденций. Если человек в жизни ведет себя максимально сдержанно, а потом вдруг начинает робко жестикулировать – это может говорить об очень высоком уровне напряжения. В то же время, если человек ведет себя в норме активно и агрессивно, робкая жестикуляция в его случае может говорить о снижении настроения, слабости или о недавно произошедшем скандале», – рассказал в интервью MIR24.TV психолог Олег Долгицкий.

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Но для того, чтобы понять чувства, которые человек скрывает, нужно знать его внутренний мир, считает психолог. «Психопат не способен к любви и не может скрывать любовь. Шизофреник не способен к сопереживанию. Нарцисс не способен к взаимоуважению. Однако без базового психологического образования понять, какие именно чувства скрывает человек, невозможно», – отмечает эксперт.

Если вы заметили, что во время разговора человек сжимает кулаки до побеления костяшек пальцев, то в данном случае можно говорить о раздраженном складе личности. «Когда люди злятся, они напрягают челюсть, заостряют нос, появляются складки на лбу, переносице и губы сжимаются в нить. С такими людьми стоит быть осторожнее в разговоре, и если вы видите подобные проявления, загасите конфликт ради собственной безопасности», – говорит психолог Петр Галигабаров.

Одним из интересных аспектов языка тела являются микровыражения – кратковременные, обычно около 1/15-1/25 секунды выражения лица, отражающие наши истинные эмоции.

Эксперт по микровыражениям Пол Экман в ходе своего исследования выделил основные. Однако, прежде чем интерпретировать их, нужно учесть «базовую линию» поведения, то есть нормальное поведение, отмечает экономист и коуч Евгений Буянов.