Психолог указала причины появления РПП

Существуют различные виды нарушений пищевого поведения: анорексия, булимия, компульсивное переедание. Каждый из них наносит серьезный урон не только физическому, но и ментальному здоровью человека, считает практический психолог Елена Митрохина.

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11 октября отмечается Всемирный день борьбы с ожирением. По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире от него страдают около 650 миллионов взрослых и более 120 миллионов детей.

"Появление РПП может быть связано с разными причинами – социальными, психологическими, генетическими. Некоторые люди подвержены давлению представлений о красоте и стремятся достичь идеала за счет контроля над едой. Другие испытывают эмоциональное неудовлетворение или стресс и используют пищу в качестве самоуспокоения или побега от проблем", — сказала Митрохина.

Психолог убеждена, что важно осознание того, что избавление от этих расстройств — процесс, требующий времени и терпения. В первую очередь необходимо обратиться за помощью к специалистам — психотерапевтам или диетологам, которое помогут установить причины и выработать стратегию лечения.

Эксперт отметила, что помимо медицинской помощи очень важна помощь и поддержка близких людей. Она особо подчеркнула, что расстройство пищевого поведения — болезнь, а не просто блажь, передает РИАМО.