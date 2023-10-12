Как появляются обряды и почему в них верят

Практический психолог Елена Митрохина в беседе с РИАМО объяснила, каким образом обряды приобретают популярность в обществе и становятся частью повседневной жизни. По ее словам, когда люди слышат рассказы о том, как какой-либо обычай помог другим найти любовь, обрести успех или здоровье, то начинают верить, что и сами могут получить подобный результат.

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«Одна из причин — это наше стремление обрести уверенность и контроль над неизвестным. В нашей жизни так много перемен и неизвестностей, что мы хотим найти способ узнать или предугадать, что может произойти в будущем», — продолжила Митрохина.

В формировании новых примет и обрядов, по ее словам, серьезную роль играют культурные и религиозные традиции. При этом важно помнить, что главное — это вера в себя и свои возможности, заключила психолог.

В октябре верховный шаман России, глава кызылской религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол призвал уравнять шаманизм в правах с другими религиями. Он уверен, что это поможет не разделять по верованиям многонациональный и дружный народ РФ.