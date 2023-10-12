Назван необычный способ укрепить отношения с партнером

Любящие партнеры готовы пойти на многое ради друг друга, но только не меняться местами в кровати, рассказали психолог, эксперт по сну Шелби Харрис и эксперт по отношениям Кортни Хурин. Однако в интервью для издания Bustle они заявили, что перемена мест помогает укрепить отношения с партнером.

По словам Харрис, люди привыкают спать на определенной стороне кровати по многим причинам: от расположения мебели в комнате до привычки быстро засыпать на любимой стороне. Из-за перемены положения тела у человека может даже ухудшиться качество сна, уточнила она.

В то же время эксперт по отношениям Кортни Хурин заверила: готовность поменяться местами в постели по просьбе партнера способна еще больше сблизить любящих людей.

Отношения основаны на компромиссе, и способность адаптироваться к потребностям партнера всегда сближает. Согласие перейти на другую сторону демонстрирует желание сделать комфорт любимого человека приоритетом, что помогает партнеру почувствовать себя особенным, - Кортни Хурин

По словам Хурин, во время обмена местами можно попробовать новые секс-позы, что добавит отношениям пикантности. Она добавила, что необязательно меняться местами часто, достаточно одного раза в несколько недель.

Однако эксперт по сну предупредила: если партнер не может полноценно отдохнуть на новой для себя стороне кровати, не стоит продолжать эксперимент.

«Опыт смены сторон у каждого разный. Есть вероятность, что, если настаивать на смене позиций против воли партнера, это может вызвать у него негодование. Поэтому после начала эксперимента обязательно необходимо интересоваться впечатлениями друг друга», — рекомендовала психолог.