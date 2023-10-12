Психолог рассказала, как избавиться от осенней хандры

Осенью многие впадают в хандру из-за смены сезонов, однако есть способы избавиться от неприятного эмоционального состояния. О них рассказала психолог Станислава Зарудная.

© РИА "ФедералПресс"

Специалист отмечает, что осенняя хандра связана с сокращением количества солнечных часов. Из-за этого человек становится более вялым и чаще грустит.

Один из самых эффективных способов справиться с таким состоянием – физическая активность. Утром Зарудная советует делать зарядку, подкрепив ее визуализацией.

«Нужно представить, что вы находитесь на солнечной летней поляне. Лучи солнца, проникая через вас, питают вас и прогоняют хандру», – объяснила эксперт.