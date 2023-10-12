Психолог рассказала, к каким последствиям приводят вредные привычки

Плохие привычки появляются очень быстро и надолго поселяются в нашей жизни, что со временем приводит к проблемам и ухудшению качества жизни в целом. Об этом рассказала клинический психолог, автор методики и научных статей по снижению тревожности у юных спортсменов Людмила Горлова.

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Эксперт пояснила, что вредят здоровью не только «банальные» вредные привычки: курение и употребление алкоголя.

— Например, негативное отношение к себе и самобичевание приводит к завышенным требованиям к себе и неверному распределению ресурсов, — пояснила она в комментарии Pravda.ru.

Опасными вредными привычками считаются нарушение ночного сна и режима работы и отдыха, а также неправильный рацион питания. Это все влияет на физиологию человека и может привести к заболеваниям, а не только к потере энергии.