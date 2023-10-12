Врачи объяснили, как продлить секс естественным путем
Если речь не идет о патологиях, но растянуть удовольствие хочется, помогут простые методы. Во-первых, если мужчина чувствует приближение кульминации, следует замедлиться и делать остановки между движениями тела. Также оттянуть финал поможет сжатие головки полового члена на несколько секунд. Помимо этого, смена позы может быть отличным вариантом немного отвлечься от процесса и разрядить обстановку.
Кроме того, эксперты рекомендуют мужчинам выполнять упражнение Кегеля.
«Суть заключается в поочередном сжимании и расслаблении лобково-копчиковой мышцы. Плюс метода в том, что упражнение можно выполнять когда и где угодно. Некоторым не совсем понятно, с какой мышцей работать. Чтобы ее найти, можно попробовать остановить струю при мочеиспускании, тогда точно все станет понятно. Достаточно делать 15–20 подходов в день, чередуя короткие (напрягать и расслаблять мышцу по 5 секунд) и длительные сжатия (до 20 секунд). Метод действенный для продления любовного удовольствия», — говорится на сайте одного популярного российского медучреждения.
Но, может быть, лучше не продлять половой акт, а повторить после душа?