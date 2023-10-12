Психолог объяснил, почему людям нравится испытывать боль

«Представьте случай, когда вы действительно боитесь. Например, сейчас середина ночи, и вы слышите тяжелые шаги. Это очень страшно, но что делает ситуацию неприятной? Я думаю, то, что это событие может повлечь за собой травму, смерть или что-то в этом роде, — объясняет психолог, автор книги The Sweet Spot Пол Блум в подкасте Next Big Idea. — С другой стороны, представьте, что вы могли бы испытывать страх в случае, когда для вас нет реальной угрозы: вы фантазируете, вам снится сон, вы находитесь в доме с привидениями. Теперь все воспринимается по-другому». То есть первая причина удовольствия от страданий — это осознание реальной безопасности негативного опыта.

Вторая причина, по словам эксперта, состоит в том, что люди хотят не только удовольствия, но и осознанности, опыта, впечатлений. Страдания по вашей собственной воле способны их обеспечить. И наконец, секрет стремления к боли в простом контрасте. «Мозг — это механизм различения. Переживания обычно не воспринимаются как абсолютные термины — они соотносятся с тем, о чем мы думали раньше, с нашими ожиданиями и с тем, что мы чувствуем. Таким образом, если какое-то время обходиться без еды, еда становится вкуснее. Употребление острой пищи и ощущение жжения во рту подготавливает почву для того, чтобы выпить прохладный напиток. Вы не получите такого облегчения без боли», — объяснил эксперт. Чередование удовольствия и неприятного по своей сути опыта психолог назвал лайфхаком, к которому осознанно или нет, но прибегают многие люди.