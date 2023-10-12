Врач пояснил, как сохранить психику при уходе за больными родственниками

Во многих случаях присматривать за больными родственниками приходится на протяжении многих лет. По словам психологов, такая ситуация оказывает негативное влияние как на финансовое благополучие семьи, так и на эмоциональный фон окружения.

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Психолог Георгий Алексеев отметил, что в случае с больными родственниками качество жизни снижается не только у пациента, но и у его семьи. Особенно если они принимают непосредственное участие в реабилитационном процессе или ежедневно ухаживают за больным.

По словам специалиста, существует прямая взаимосвязь между тяжестью патологии и психологическим климатом в семье. Не просто приходится тем людям, которым нужно ухаживать за онкобольными, пациентами с деменцией, нарушениями мозгового кровообращения.

Врач пояснил, что родственники больных часто сталкиваются с рядом проблем: вынужденным изменением графика работы, постоянным стрессовым воздействием. Серьезную проблему представляет собой недостаточное информирование родственников о грамотном уходе за больными.