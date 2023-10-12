Почему стремление к идеалу может быть опасно

Стремление человека к идеалу в разных сферах его жизни может быть опасно, потому что идеал недостижим. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог, автор канала «С нежностью к себе» Ольга Сычева.

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«Хотя стремление к идеалу может иметь некоторые потенциальные преимущества, важно избегать одержимости идеалом. Признание и принятие своих несовершенств позволяет развивать более здоровые и осознанные отношения как с самим собой, так и с другими. В итоге это приводит к более полноценной, насыщенной и счастливой жизни», — сказала эксперт.

Психолог отметила, что, стремясь к идеалу, человек может рассчитывать на получение позитивного результата. Однако зачастую такое поведение может закрыть его личность и лишить возможности для дальнейшего роста. В связи с этим Сычева призвала стремиться к идеалу, который выступает в виде точки роста, а не недостижимой мечты.

Немецкие ученые из Гамбургского университета до этого выяснили, что люди с высоким социально-экономическим статусом с большей вероятностью будут заниматься благотворительностью. По мнению специалистов, склонность к меценатству среди обладателей хорошего достатка обусловлена способностью к ментализации — эмоциональной восприимчивости и возможности лучше понимать как чувства и мысли других людей, так и свои собственные.