Женщина запретила свекрови общаться с внуком, узнав о ней правду

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как узнала неприятную правду о свекрови, после чего запретила ей общаться с внуком. Она рассказала, что женщина обещала внуку забрать его у матери.

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Автор поста написала, что одна воспитывает четырех детей — трех дочерей и сына по имени Робин. «Все мы, кроме Робина, глухие, и общаемся на языке жестов», — добавила она. Героиня истории также отметила, что Робин — не ее биологический сын, его родила сестра ее мужа Алекса, которую лишили родительских прав. «Робин знает, кто его биологическая мать, но считает Алекса и меня своими родителями», — рассказала женщина.

Через некоторое время после усыновления у ее мужа диагностировали рак, и недавно он ушел из жизни, добавила рассказчица. «С тех моя свекровь постоянно заявляет, что я не способна быть матерью из-за моей глухоты», — пожаловалась автор.

Героиня истории отметила, что ее свекровь не уделяет внимание внучкам и общается только с Робином. Недавно он вернулся со встречи с бабушкой и выглядел несчастным, рассказала она. «В итоге он расплакался и спросил, действительно ли бабушка собирается забрать его у меня», — добавила она.

Как выяснилось, бабушка неоднократно убеждала внука, что собирается отнять его у матери. «Она сказала, что он может уехать с ней, чтобы никогда не видеть меня и своих сестер», — возмутилась автор. В итоге женщина запретила свекрови общаться с ее детьми.

В комментариях под постом пользователи призвали автора сообщить в полицию о том, что ее свекровь угрожает украсть ребенка. Комментаторы также посоветовали рассказчице немедленно нанять адвоката, так как женщина может отсудить права на воспитание внука.