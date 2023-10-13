Слышать себя: почему нельзя подавлять эмоции

Экологичное проживание эмоций поможет сохранить здоровье и не впасть в уныние. Так ли просто понять, что мы чувствуем на самом деле?

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Сдерживание эмоций, особенно, если оно постоянное, негативно отражается на личности и даже может стать причиной ряда заболеваний. Подробнее об этом расскажут эксперты:

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"Представьте сосуд с постоянно закипающей смесью, в который Вы постоянно подливаете ещё и кипятите. Когда он переполнится и перегреется, то он взорвётся. С психикой человека происходит также. Когда человек испытывает эмоции, то они вырываются наружу, не зависимо от того, положительные они или отрицательные. Так называемый "взрыв" произойдёт внутри организма - это называется психосоматика. Психосоматическая проблема относится к одной из самых сложных в науке. Патогенной является не всякая эмоция. Патогенна хроническая, неотреагированная, подавленная, повторяющаяся. Страх, агрессия, чувство вины, фрустрированные желания, если они вытесняются, то приводят к хроническому эмоциональному напряжению, которое нарушает нормальное функционирование вегетативных органов", — предостерегает исследователь психологии человека, клинический психолог, психотерапевт, судебный эксперт России Татьяна Кор.

Действительно, регулярное подавление эмоций приводит к тому, что накопленное раздражение, усталость, боль — однажды вырываются неконтролируемым потоком. Такого лучше не допускать.

Опасное слово "нельзя"

"Проявление аутентичных реакций часто осуждаются и запрещаются. “Не смейся так громко. Мальчики не плачут. Не грусти", — слышится со всех сторон. Остается только одно — скрывать свои естественные реакции. Если эмоция под запретом, человек использует не запрещенные реакции. (Нельзя плакать, когда больно — будут гневаться.)

Такие эмоции называют рэкетными, они защищают человека от осуждения окружающих, но мешают правильно оценить ситуацию и являются причиной жизненных ошибок. Что же происходит, когда эмоции подавляют или используется рэкетное чувство? Для нашего мозга ситуация воспринимается как не прожитая, и человек вынужден в мыслях возвращаться к ней вновь и вновь.

Одинаково опасно для организма подавление как отрицательных, так и положительных эмоций. Непрожитые чувства провоцируют выработку гормонов стресса. Стресс истощает организм физически и эмоционально и может привести к развитию психосоматических заболеваний. Чтобы жить в гармонии с самим собой совершенно не надо справляться с эмоциями. Эмоции должны бушевать в наших жизнях - это залог нашего счастья и благополучия", — объясняет психолог-консультант Виктория Смирнова.

Учимся слышать себя

Если вы однократно не проявите терзающие вас эмоции — ничего страшного не произойдёт. Однако систематическое сдерживание себя, по словам психолога Ирины Потаповой, проявляется в виде ощутимого недомогания.

"На физическом уровне подавление эмоций имеет негативное влияние. Неконтролируемая и заторможенная эмоциональность может приводить к повышенному уровню стресса, что в свою очередь может вызывать проблемы со здоровьем, такими как головные боли, проблемы с пищеварением и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Подавленные эмоции могут негативно сказываться и на качестве взаимоотношений с другими людьми. Когда мы не выражаем свои эмоции, мы создаем барьеры и препятствие в коммуникации. Другие люди могут не видеть и не понимать наших реальных чувств и потребностей, что может привести к недопониманию и конфликтам", — отметила эксперт.

Кандидат психологических наук, разработчик теории адаптивного интеллекта Валерий Гут добавляет в список неприятных последствий ещё несколько диагнозов: "«Болезнь невыраженных чувств» проявляется <...> в виде иммунных заболеваний, гормональных нарушений, проблем с ЖКТ и сердечно-сосудистой системой, онкологии, зависимостей".

Он уточняет, что во избежание перечисленных проблем следует развивать эмоциональный интеллект.