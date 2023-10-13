Раскрыто влияние социальных сетей на отношения

Люди, которые не пишут в социальных сетях о своих романтических партнерах, чаще удовлетворены отношениями, чем те, кто публикует подробности личной жизни, считает социолог Эллен Ламонт. Влияние интернета на романтические связи она раскрыла изданию Mashable.

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Эксперт отметила, что обычно люди публикуют в социальных сетях самые счастливые и яркие моменты в своей жизни. Однако созданная идеальная картинка не похожа на происходящее в реальности, что, по мнению Ламонт, может разочаровать и заставить активных пользователей соцсетей чувствовать себя менее счастливым в отношениях.

При этом социолог уточнила, что хранить личную жизнь в тайне тоже не является универсальным способом создать крепкие отношения. Она уточнила, что совместные публикации и фотографии в социальных сетях являются своеобразным подтверждением серьезности чувств и намерений. «Людям нравятся вещественные признаки взятой на себя ответственности, поэтому мы до сих пор носим обручальные кольца. Посты тоже являются публичным сигналом об инвестициях в отношения», — говорит Ламонт.

Кроме того, эксперт добавила, что полное отсутствие информации о личной жизни в соцсетях может быть тревожным знаком, особенно если человек активно ведет соцсети и легко говорит на другие темы. По мнению Лемонт, это может свидетельствовать о стремлении создать публичный образ холостяка.