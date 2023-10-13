Психолог объяснила, почему люди верят в дату пятница, 13‑е

Такая дата, как пятница, 13-е, не имеет научного объяснения и основания для страха, но каждый человек свободен в своих убеждениях. Об этом рассказала практический психолог Елена Митрохина.

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По ее словам, боязнь этой даты может быть связана с травматичным периодом из прошлого. Пятница, 13-е, закрепилось в сознании как «негативная дата».

— Вместо того, чтобы питать грусть или негативные чувства в эти «негативные дни», почему бы не пересмотреть свое отношение к прошлому и попытаться воспринимать его иначе? — отметила она в комментарии РИАМО.

Психолог посоветовала не зацикливаться на прошлых неудачах: стоит перенаправить свою энергию в более позитивное направление. Тогда «негативная дата» может стать символом преодоления, роста и личностного развития.

Как показали опросы, каждый пятый европеец считает 13 неблагоприятным числом. В некоторых странах, например в Англии, в пятницу, 13-го, отменяются хирургические операции, так как считается, что риск неудачи возрастает вдвое, передает Life.