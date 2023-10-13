Что нужно делать, если у вас паническая атака

Едва ли не самая распространенная проблема, связанная со стрессом и переутомлением, - паническая атака. У человека возникает необъяснимый сильный страх, который может сопровождаться самыми разными неприятными ощущениями. Зачастую возникают удушье, частое сердцебиение, пред­обморочное состояние вплоть до отчетливо выраженного страха смерти.

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Некоторые симптомы сугубо индивидуальны и зависят от характера и личности, но в любом случае мы имеем дело с обостренной реакцией на мнимую угрозу, которая приводит в действие пусковой механизм под названием «бей или беги». В этот момент организм честно выполняет свою работу, пытаясь защитить себя от вполне реальных, как ему кажется, угроз.

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Как правило, пик приступа длится всего несколько минут. Есть типичные симптомы, по которым можно отличить панические атаки от других патологий. Прежде всего это специ­фическое начало - внезапное, с резким появлением чувства страха.

Несколько простых советов, если паническая атака началась.

Настрой. Нужно настроиться на позитивные мысли и попытаться убедить себя, что скоро все закончится. Говорите себе, что с вами все будет хорошо, вы справитесь и перед вами нет никакой реальной угрозы.

Дыхание. Сделайте дыхательную гимнастику. Вдыхайте медленно, через нос, считая до четырех. Задерживайте дыхание на четыре счета и выдыхайте также на четыре счета. Такое дыхание помогает успокоить нервную систему и восстановить нормальное психологическое состояние.

Поведение. Побалуйте себя походом в салон красоты, на шопинг или просто займитесь любимым делом. Послушайте успокаивающую музыку, посмотрите доброе кино. Перезарядка организма и настрой на то, что приносит радость, может хорошо помочь в этих случаях.

Движение. Постарайтесь каждый день уделять хотя бы 10-15 минут прогулке или зарядке. Стрессу и энергии, которые накапливаются внутри вас в течение недели, нужен выход. Иначе может последовать неприятный выброс эмоций.

Разговор. Вам обязательно помогут контакты с близкими людьми, в случае необходимости это будет экстренная помощь. Причем имейте в виду, что поддержка может потребоваться в любой момент. Чтобы избавиться от неприятных ощущений, просто поговорите с близким человеком на отвлеченные темы.

После приступа рекомендуем сделать себе чашечку ароматного чая, принять ванну и пообщаться с домашними любимцами, которые сами по себе являются прекрасным антистрессом. Нет лучшего способа снять напряжение и усталость, чем провести время с любимым питомцем.

Возможно, вы выполняете все наши рекомендации, но панические атаки все равно возвращаются. Что делать?

Терапия. Поможет тем, кто стремится улучшить свое психическое благополучие. Психотерапевт подберет вам индивидуальное лечение, которое поможет справиться с паническими атаками. Длительность этого лечения зависит от состояния пациента и степени выраженности приступов. Для некоторых людей медикаменты могут быть идеальным дополнением к самоуспокоению.