Как часто нужно ходить на свидания, чтобы встретить свою любовь
Надеяться на судьбу и ждать, пока любовь придет к вам сама, или брать все в свои руки и чаще ходить на свидания? В интервью MIR24.TV психологи рассказали, какую стратегию выбрать, чтобы встретить подходящего партнера.
«Количество свиданий, которые вы сможете посетить, зависит от вашей стрессоустойчивости. Ограничений никаких нет. Каждое новое знакомство, а свидание тем более, являются стрессовой ситуацией для вашего организма. Гормоны стресса правят бал в вашем организме: повышенный пульс и давление, учащенное дыхание, расширенные зрачки, есть совсем не хочется и половое влечение снижено. Любой незнакомый человек в первые минуты воспринимается нашим мозгом, как потенциальная угроза. Чтобы получить результат, необходимо снизить градус вашего волнения. Для этого достаточно встретиться несколько раз с одним и тем же избранником. Желательно проводить свидания не в модных тусовочных местах, а именно в тех, где вы чувствуете себя свободно и раскованно», – говорит психолог Виктория Смиронова.
Частые свидания с разными кандидатами не повышают шанс на успех, отмечает психолог. «Вы начинаете сравнивать кандидатов между собой, а ваша тревожность не уменьшается. Выбор затруднен или ошибочен. На свидание идут за мечтой, принца на белом коне и Золушку никто не отменял, а встречают обычных мужчин и женщин. Завышенные ожидания плохой советчик в деле выбора партнера», – считает Смиронова.
В свою очередь, медицинский психолог Олег Долгицкий считает, что ходить на свидания надо как можно чаще.
«Высокая частота свиданий обусловлена необходимостью осознания образа своей второй половины. Есть проблема, когда люди ищут на роль второй половины человека, похожего на отца или мать. Если у человека есть большой опыт взаимодействия со вторым полом, появляется возможность преодолевать инфантильное влечение и формировать взрослое представление о своей любви. Помимо хождения на свидания, необходимо как можно чаще быть на связи с потенциальными партнерами, общаться с ними, взаимодействовать и создавать свое представление о любимом человеке, на основании которого появляется возможность найти свою любовь», – говорит он.
Чем больше опыта общения с разными людьми, тем лучше человек определен в своих желаниях и четче может понять, что именно он ищет.
«Если период свиданий длится очень долго, нужно проводить ревизию своих желаний, потребностей и возможностей. И уже исходя из этого менять стратегию поиска», – заключил Долгицкий.