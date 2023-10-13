Как часто нужно ходить на свидания, чтобы встретить свою любовь

«Количество свиданий, которые вы сможете посетить, зависит от вашей стрессоустойчивости. Ограничений никаких нет. Каждое новое знакомство, а свидание тем более, являются стрессовой ситуацией для вашего организма. Гормоны стресса правят бал в вашем организме: повышенный пульс и давление, учащенное дыхание, расширенные зрачки, есть совсем не хочется и половое влечение снижено. Любой незнакомый человек в первые минуты воспринимается нашим мозгом, как потенциальная угроза. Чтобы получить результат, необходимо снизить градус вашего волнения. Для этого достаточно встретиться несколько раз с одним и тем же избранником. Желательно проводить свидания не в модных тусовочных местах, а именно в тех, где вы чувствуете себя свободно и раскованно», – говорит психолог Виктория Смиронова.