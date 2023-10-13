5 признаков, что мужчина вам изменяет

Женщины годами живут с мужчинами и даже не догадываются, что они уже давно влюблены в другую.

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Иногда партнеры так тщательно скрывают свои измены, что узнать об этом практически невозможно. “Рамблер” разобрался, какие неочевидные признаки сигнализируют о том, что мужчина уже давно не хранит вам верность.

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Задаривание подарками

Если возлюбленный начал радовать вас чаще, чем обычно, следует насторожиться. Такое поведение говорит не о желании проявить свои чувства, а скрывает совсем иные мотивы. Подарками мужчина как будто пытается откупиться. В случае, если его раскроют, он скажет: “Да, я совершил ошибку, но ты же все равно купалась в моем внимании”. Задаривание также может быть способом избавиться от чувства вины. Так мужчина совершает сделку с совестью: ему стыдно за свой поступок, следовательно, надо сделать что-то хорошее, чтобы в своих же глазах не выглядеть плохим человеком.

Вспыльчивость и невнимательность

Он начал воспринимать все ваши слова в штыки, хотя ранее такого не было. Любая ссора заканчивается скандалом, после которого он пытается уйти от вас. На самом деле такое поведение неслучайно. Ссора служит прикрытием, которое помогает беспрепятственно уйти из дома и провести время с кем-нибудь другим, отменяя входящие звонки из-за “обиды”.

Нет доступа к телефону и соцсетям

У любимого появилась другая, если он сменил свои пароли, которые ранее были известны, но не спешит сообщать об этом. Если помимо этого никаких изменений в отношениях не наблюдаете, смена паролей – то, что должно заставить задуматься о верности партнера. Значит, в его соцсетях и телефоне есть нечто такое, что вам нельзя видеть.

Новые привычки

Обратите внимание на его поведение и постарайтесь понять, появились ли у возлюбленного новые привычки. Если мужчина увлекся новым хобби, начал предпочитать другую еду или использовать выражения, которых раньше не было в его лексиконе, это тревожный знак. Такие привычки сигнализируют о том, что партнер довольно близко общается с кем-то еще и перенимает все его повадки.

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