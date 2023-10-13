Болезни «от нервов»: как прочитать сигналы тела

И в каких случаях нужно обратиться к специалисту.

© WomanHit.ru

Самая таинственная область психологии — психосоматика. Слово на слуху, но что оно обозначает точно, мало кто понимает. то ли наука, то ли мистика, а может, и то и другое? И есть ли правда в известной шутке «все болезни от нервов»? К

Видео дня

огда с телом начинает твориться непонятное, а доктора не находят физических причин плохого самочувствия, они отправляют пациента к психологу. И правильно. Потому что современная наука подтверждает существование прямой зависимости между эмоциональным состоянием человека и его самочувствием.

Психосоматика объясняет физические болезни разными причинами, например, невысказанной злостью, проглоченной обидой, глубоко запрятанным страхом, тревожностью, привычкой ожидать худшего, необходимостью контролировать всех и вся, взваливание на себя ответственности за других.

Надо понять, что проблемой являются не сами события жизни, они нейтральны, а то, как человек на них реагирует. «Как это?» — спросит кто-то. Что значит события нейтральны, когда речь идет о смерти близкого, разводе, отъезде взрослых детей далеко-далеко?! Это же колоссальный стресс!

Да, любое событие абсолютно нейтрально. Вас же лично не беспокоит то, что каждый день засыпают и не просыпаются миллионы людей на планете? Вы воспринимаете это как факт. Не оплакиваете, не терзаете себя. Или, скажем, развод соседей. Может быть грустно, они вам казались хорошей парой, но в общем-то это вас глубоко не затрагивает. Поэтому давайте примем как данность: важны не сами события в целом, а наши способы реагирования. И как реагировать — мы выбираем сами. Задумайтесь об этом на пару минут.

Все подавленное, проглоченное, то, что мы чувствуем, но не разрешаем себе проявлять, вырывается изнутри наружу болезнями или болями. В ходе терапии по поводу психосоматики клиент осознает причинно-следственную связь между событием, эмоциями и своей реакцией. И опять-таки осознанно выбирает способ реагирования. Ведь не кто иной, как мы сами, и контролирует цепочку: стимул — реакция.

На горячее — отдергиваем руку, при дурном запахе сдерживаем дыхание, при волнительном событии дышим учащенно. В наших силах, получив стимул внешнего мира, взять паузу и обдумать, как именно отреагировать. Заорать, заплакать, наброситься с кулаками, убежать и спрятаться, замереть и продолжать слушать оскорбления.

К психосоматике относятся так называемые соматоформные расстройства. Симптом телесного заболевания есть, а самого заболевания — нет. Как понять, что заболевание — психоэмоциональное? Да, если впервые оно появилось после травмирующего события. Например, при сильном волнении накануне ответственного выступления у человека возникает крапивница. И это повторяется два-три раза. Если с вами творится нечто странное, если лечитесь, а результата нет, если обследуете организм, получаете хорошие анализы, но чувствуете себя плохо — вам необходима психологическая поддержка.