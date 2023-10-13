Перечислены женские качества, привлекающие мужчин

Внешность — это, конечно, мощное оружие женщины, но далеко не всегда самое главное. Ведь не только красота привлекает мужчин, но и внутренние качества, считает психолог Екатерина Гулянская. В беседе с «Пятым каналом» эксперт назвала необходимые женщине качества, перед которыми не сможет устоять ни один мужчина.

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По словам Гулянской, женщина должна быть самодостаточной. На это качество обращают внимание, по мнению психолога, все мужчины. Такая женщина точно знает, чего хочет от жизни, она ни от кого не зависит и способна сама решить любую проблему. Для мужчин это качество является неоспоримым плюсом.

Другим важным качеством женщины Гулянская назвала способность распознавать чувства других людей. Умение чувствовать партнера, избегать конфликтов и проявлять эмпатию очень важны в отношениях.

Важно для мужчин также иметь возможность что-то обсудить с возлюбленной. Поэтому третьим важным женским качеством эксперт назвала широкий кругозор.

Часто мужчины обращают внимание и на легкость женщины. Такие женщины не зацикливаются на пустяках, жизнерадостны и энергичны. С ними легко общаться, а значит, с ними проще строить отношения, говорит психолог.