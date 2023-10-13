Любовь — это иллюзия или реальность

Любовь — прекрасное чувство, которое способен проживать человек. Но так ли она реальна как нам бы хотелось думать или же любовь — это лишь красивая сказка созданная романтиками? Разбираемся вместе с психологом Полиной Пименовой.

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Любовь окрыляет, вдохновляет, дарит радость и желание разделять все эмоции вместе. Кто-то же считает любовь иллюзией, искажающей реальность и обманывающей людей. Как бы то ни было, любовь — одно из самых неоднозначных чувств на свете. Для одних она является даром, для других сильнейшим испытанием. Но общепринятое понимание любви — это все же глубокое чувство привязанности и влечения к объекту чувств.

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Мы знаем множество граней любви — страстную, романтическую, платоническую, а также дружескую или родительскую. Но каким бы ни было это чувство, оно может делать нас либо более мягкими и чувствительными, вдохновлять и дарить счастье, либо разжигать не шуточные страсти между влюбленными. В любом случае, каждый человек в своей жизни проживал этот опыт, но что же такое любовь на самом деле — иллюзия или реальность?

Любящий человек чаще всего идеализирует того кого любит и наделяет его положительными качествами, игнорируя недостатки. Восторг и обожание объекта вносит некую иллюзорность и как следствие в будущем разочарование. Считается, что любовь основана на химических процессах в нашем мозгу, таких как выделение гормонов окситоцина и дофамина, которые создают ощущение привязанности и счастья.

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Влюбленный человек не может думать ни о ком другом, разум оказывается как будто затуманенным. Он не способен принимать решения, жить нормальной жизнью и реагировать на события. Все восприятие мира сводится к рефлекторным реакциям на воспоминания о предмете привязанности, без которого все вокруг теряет смысл. Под наплывом этих эмоций как раз и рождаются на свет поэзия, музыка, книги, свершаются открытия и удивительные поступки.

Уровень гормонов со временем спадает и мы оказываемся лицом к лицу с действительностью. Кто-то играет в жертву из-за неспособности трезво признаться в том, что любой человек имеет недостатки, и глаза любящего не всегда способны трезво оценивать своего партнера. А кто-то винит себя за то, что отдавшись любви был слеп, переставая доверять себе и окружающим.

Если мы рассмотрим чувство любви глубже, через призму бессознательных процессов, то мы удивимся интересным открытиям.

«Всякий душевный процесс существует сначала в бессознательном и только затем может оказаться в сфере сознания. Причем переход в сознание — это отнюдь не обязательный процесс, поскольку далеко не все психические акты непременно становятся осознанными. Некоторые, а, может быть, и многие из них так и остаются в бессознательном, не находят возможных путей доступа к сознанию». (Зигмунд Фрейд)

Влюбленность — это иллюзия, так как влюбленный любит не реального человека, а его образ в своем сознании. И это является проекцией одного из «механизмов» восприятия на внешний мир.

Наше бессознательное представляет собой совокупность множества различных психических процессов, которые нам сложно осознавать. Все эти процессы являются причиной и основой того, что мы думаем и чувствуем в повседневной жизни. Процессы бессознательного — это наш потенциал и наши самые красивые грани, они всегда рвутся наружу, проявляясь время от времени в нашей жизни.

Разглядев самые светлые частички нашего потенциала в другом человеке, в обществе которого они всплывают из бессознательного, заставляя нас испытывать влюбленность, поэтому и влекут нас к нему. Любимый — это и есть сам влюбленный, в той своей проявленности, которую не способен пока в себе принять. Рядом с объектом своей влюбленности, человек начинает принимать самого себя на глубоком уровне, и поэтому впадает в зависимость от партнера.

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Влюбленность можно назвать иллюзией еще и потому, что образ второй половины, в отличие от других образов в голове, как правило, кардинально отличается от реального человека. Либо его любят за качество, которое в нем проявлено, а в самом себе еще подавлено в бессознательном. В этом отношении влюбленность является мощный катализатор развития личности.

Наверняка все согласятся с тем, что любовь — сложное чувство, которое требует взаимности и усилий для поддержания и развития. Конечно же, есть свои тонкости, которые индивидуальны для каждого человека и зависят от его жизненного опыта, личных ценностей и предпочтений. Помимо всего любовь не исключает конфликтов и трудностей, а успешные отношения строятся на общении между людьми, компромиссах и взаимном уважении.

Но, несмотря на то, как развивались события и как эволюционировали чувства в паре, прожить и прочувствовать — вот, что значит любить. Так любовь проявляется между людьми, она дает и учит нас — одним из немногих памятных и удивительных переживаний в жизни. И реальность чувства любви такова, что она является мощнейшим взрывом эмоций, которые не только делают людей совершенными в глазах влюбленного, но и дарят масштабные переживания тем, кто любит, делая их лучше и раскрывая все положительные качества личности на максимум. Любовь обогащает нашу жизнь, дарит взаимопонимание, поддержку и удовлетворение от взаимной связи с другим человеком.