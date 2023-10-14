Психологи назвали 12 стадий выгорания

Согласно исследованию Герберта Фрейденбергера и Гейла Норта, опубликованному в научном журнале Scientific American, процесс выгорания можно поделить на 12 этапов — на первом изменения едва заметны, а на последнем требуется помощь специалистов.

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Предлагаем ознакомиться с моделью выгорания — вдруг вы уже прошли не один этап?

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Стремление проявить себя

На первом этапе человеку важно демонстрировать свою профессиональную состоятельность. Безусловно, признания от коллег жаждут многие, но в данном случае такое поведение становится навязчивым. Нередко жертвами выгорания становятся лучшие сотрудники, те, кто всегда с энтузиазмом берется за любую задачу и готов нести ответственность за результат.

Зацикленность

Второй этап уже не столь безобиден и незаметен. Человек усердно работает, что обычно похвально. Но есть одно но. Дело принимает серьезный оборот, когда трудоголик уже не может отключиться от рабочих задач, они занимают его и в рабочие часы, и в периоды отдыха, который у таких личностей, по сути, отсутствует.

Пренебрежение своими потребностями

Дальше — больше. На второй план постепенно уходят даже первичные потребности, не говоря уже об отказе от социального взаимодействия. Стихийные перекусы и недостаток сна, как следствие проблемы, значительно усугубляют ситуацию. А отсутствие ресурсов для общения приводит к непониманию и возникновению конфликтов.

Вытеснение конфликтов

На данном этапе человек еще пытается делать вид, словно ничего не происходит. Однако игнорирование проблем не приносит результата, а психика больше не справляется с давлением извне. Приходит ощущение тревожности вплоть до паники.

Пересмотр ценностей

Отказ признавать, что проблемы реально существуют, постепенно становится новой нормой, и в конце концов происходит пересмотр ценностей: если друзья не понимают, зачем вы работаете по 20 часов в сутки, зачем такие друзья? Жизненные приоритеты искажаются, друзья и семья отвергаются, хобби просто становятся неуместными. Работа — это единственное, на чем сосредоточена жертва выгорания.

Агрессия

Возникает нетерпимость к коллегам: все они кажутся глупыми, ленивыми, и недисциплинированными. Однако при этом слишком требовательными и конфликтными. Верх берет цинизм, общаться сложно. В то же время понимания истинного источника проблем на данном этапе нет.

Ломка

Человек остро испытывает потребность в избавлении от накопившейся усталости и стресса. На фоне практически полного отсутствия общения жертва выгорания нередко обращается к вредным привычкам.

Изменения в поведении

Рано или поздно наступает этап, когда родственники и друзья начинают всерьез беспокоиться: их близкого человека словно подменили — изменения в поведении становятся очевидными и разительными. Их уже не спишешь на плохое настроение и неудачный день на работе.

Деперсонализация

Человек как перестает видеть свою ценность, так и больше не может рассмотреть ее в окружающих. Смысл жизни уже не кажется волнующим вопросом, ведь на ум приходит идея, что его просто нет.

Внутренняя пустота

Возникает острое чувство опустошенности, которое каждый преодолевает по-своему. Кто-то налегает на вредную еду, кто-то пытается заполнить внутренний вакуум сексом или опасными экспериментами с сознанием. Виды деятельности, которые кажутся приятными, часто приобретают формат зависимости.

Депрессия

Будущее кажется беспросветным и бесперспективным, возникает чувство потерянности, неуверенности. Наступает полное моральное истощение, пропадает вера в собственные силы.

Синдром