Почему человеку хочется плакать, когда на него кричат

Крик может вызывать у нас различные эмоции. Некоторые люди испытывают страх или раздражение, а другие — желание плакать. Почему так происходит, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала психолог Ирина Барбат.

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Почему возникает острая реакция на крик

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Первое, что нужно понимать: крик — это форма агрессии, подчеркнула специалист.

— Когда кто-то кричит на нас, мы чувствуем, что наша безопасность находится под угрозой, — говорит она. — Это вызывает стрессовую реакцию и активирует нашу защитную систему. Кроме того, крик может вызывать у нас чувство бессилия и беспомощности. Мы не можем контролировать ситуацию и изменить поведение человека, который кричит на нас. Это вызывает у нас чувство боли и грусти.

Также, когда на нас кричат, мы можем чувствовать себя обиженными на несправедливое обращение. Это порождает в нас чувство одиночества и отверженности.

Кроме того, по мнению психолога, крик может напоминать о прошлых травмах или негативных событиях:

— Если у нас были неприятные опыты, связанные с криком, то мы испытываем более сильную реакцию на этот звук.

По словам психолога, у человека есть три состояния: «родитель», «ребенок» и «взрослый». За эмоциональное состояние отвечает «ребенок»:

— Именно эта часть человека реагирует на те или иные раздражители и выдает ту или иную эмоцию, а потом и реакцию. Достаточно вспомнить, как на нас кричали мама или папа, когда мы сделали что-то не так. Представим: ребенок разбил любимую чашку мамы. Мама, увидев на полу осколки, не смогла справиться со своим гневом и разочарованием и выплеснула эти эмоции на свое чадо в виде крика. Что при этом чувствовал ребенок? Беспомощность, обиду, несправедливость, страх. Вот спектр эмоций маленького ребенка, который не может должным образом ответить взрослому человеку, да еще и в статусе родителя.

В детстве мы очень восприимчивы к окружающей среде и часто испытываем эмоциональные травмы, отметила специалист. Если в детстве на нас кричали или мы были свидетелями разговоров на повышенных тонах либо ора, то это могло оставить след в нашей памяти и вызывать негативную реакцию в будущем.

Кроме того, состояние «ребенок» может играть важную роль в наших реакциях на крик, продолжила Барбат:

— Если мы чувствуем себя бессильными или ощущаем несправедливое обращение, то соответствующий звук может усилить эти чувства и вызвать боль и грусть. Эти состояния помнит наша психика. И выдает защиту в виде слез в ситуациях, когда на нас кричат или говорят с нами на повышенных тонах. При этом неважно, сколько нам лет. Роль играет сила прежних переживаний, которые были в детстве.

Также стоит учитывать, что каждый человек уникален и может по своим собственным причинам бояться крика, заметила эксперт. Например, некоторые люди могут испытывать страх из-за громкого звука, который может повредить слух.

— Если вы часто испытываете страх или другие негативные эмоции при крике, то важно обратиться за помощью к специалисту. Психотерапия может помочь вам понять природу эмоциональных проявлений и научиться управлять ими в подобных ситуациях, — порекомендовала Барбат.

Важно также понимать, что крик не всегда является формой агрессии. Иногда люди кричат из-за сильных положительных эмоций, таких как радость или восторг. В таких случаях крик не представляет угрозы для нашей безопасности и не вызывает негативных реакций, уточнила психолог.

— В целом бояться крика — это нормальный ответ на стрессовую ситуацию. Важно научиться управлять своими эмоциями и не допускать, чтобы страх или беспокойство управляли вашей жизнью, — добавила специалист.

Способы снизить боязнь и желание плакать в момент крика Попытаться сохранять спокойствие и не впадать в панику.Для этого можно использовать техники дыхательной гимнастики, например глубокое дыхание или медитацию. Эти методы помогут снизить уровень стресса и успокоить нервную систему. Попытаться понять, что происходит и почему человек кричит. Если это не форма агрессии, а проявление сильных эмоций, то не стоит бояться и паниковать. В таком случае можно попробовать поддержать человека и понять его состояние. Выразить свои чувства и эмоции.Если крик вызывает у вас страх или желание плакать, то не стоит сдерживаться. Лучше всего — выразить это, например поплакать или поговорить с кем-то о своих чувствах. Обратиться за помощью к специалисту.Если крик вызывает у вас сильную негативную реакцию, которая не проходит длительное время, то лучше всего обратиться к психотерапевту или другому специалисту. Он поможет вам разобраться в своих эмоциях и научит управлять ими.