Как заново полюбить свою работу во время осенней хандры

Нежелание вставать утром на работу является одним из типичных признаков осенней хандры. В таком состоянии человек вновь и вновь переживает так называемый день сурка. При этом падают продуктивность и мотивация. Как справиться с упадническим настроением и вновь начать получать удовольствие от работы, «360» рассказал бизнес- аналитик Рустам Зарипов.

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По мнению специалиста, апатию может вызвать и общая усталость от самой деятельности, и фактор сезонности. И в том, и другом случае поможет ревизия рабочих задач. Эксперт советует вычеркнуть из списка то, что можно не делать.

«Зачем хорошо делать то, что вообще не нужно делать? Зачастую на работе у нас тянутся и тянутся ненужные задачи, и мозг реагирует на них проявлением вялости и лени», – пояснил аналитик.

Также, по его словам, можно делегировать какие-то задачи другому человеку. Если сотруднику не подходят оба варианта, следует устроить переговоры с самим собой.

«Нужно ответить на вопрос, почему мне стоит это делать и какое удовольствие я получу в конце? Следует доказать себе, что даже самую скучную задачу можно превратить в настоящее приключение», – подчеркнул Зарипов.

Кроме того, специалист порекомендовал составить два списка: в первый включить все, что раздражает, во второй – положительные моменты.

«Это может быть прогулка от дома до работы, пятиминутка на балконе, чтобы подышать свежим воздухом, прослушивание музыки или просмотр любимого фильма. Для каждого человека это, безусловно, индивидуально», – сказал Рустам Зарипов.