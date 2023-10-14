Россиянам дали советы, как пережить коридор затмений

В периоды затмений люди часто сталкиваются с судьбоносными изменениями. Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала, что можно и нельзя делать в этот нелегкий период.

© РИА "ФедералПресс"

«Во время затмений нельзя принимать судьбоносные решения, идти на поводу у своих эмоций. В это время могут происходить знакомства с непорядочными людьми. Кроме того, обостряются болезни, могут напомнить о себе застарелые травмы», – отметила эзотерик.

По словам Алиевой, коридором затмений называется временной интервал примерно в две недели между солнечным и лунным затмениями. В такой период сильна энергия мысли.

Ясновидящая советует гнать от себя все плохое, иначе притянете к себе негатив. На дорогах следует быть максимально внимательными. Привлечь в свою жизнь хорошее можно, помогая бездомным животным.

Кроме того, в период затмений стоит избавляться от всего того, что изжило себя. Это могут быть вещи или отношения. Она рекомендовала людям быть готовыми ко всему с 14 по 28 октября, потому что этот коридор затмений станет еще и кармическим. Все решения нужно очень тщательно взвешивать, потому что потом нельзя будет что-то исправить.

С 26 по 30 октября не стоит давать деньги в долг, брать кредиты и назначать регистрацию брака. Желательно в этот период не употреблять алкоголь. Стоит обязательно простить своих врагов и проговорить об этом вслух за час до затмения.

На бумаге можно написать о своих проблемах, терзаниях, страхах. Потом этот листок нужно сжечь: так вы избавитесь от своих проблем. За 10 минут до затмения стоит подумать о том, что сейчас творится в мире, и мысленно обнять всю нашу планету, посылая ей лучи добра и любви, пишет «Подмосковье сегодня».