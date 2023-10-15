Психолог объяснила, о каких проблемах говорит тяга к сладкому
Тяга к вредной, жирной и сладкой пище может указывать на потребности человека, которые он не может реализовать в своей жизни. Это также свидетельствует о желании дистанцироваться от проблем. Об этом рассказала психолог и гештальт-терапевт Мария Квартальнова.
«В погоне за сиюминутным удовольствием люди начинают злоупотреблять продуктами, которые дают кратковременный эффект счастья. Это может указывать на неудовлетворенные потребности. У человека постоянно возникает желание съесть что-то сладкое или десерт», — высказалась Мария Квартальная в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По мнению психолога, часто такие люди полностью осознают свою зависимость от еды, но не торопятся решать этот вопрос. Проблема возникает из-за отсутствия самореализации, близких людей рядом или нехватки заботы. Вред от жирного и сладкого приводит к озлобленному или подавленному состоянию.