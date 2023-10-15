Психолог объяснила, о каких проблемах говорит тяга к сладкому

Тяга к вредной, жирной и сладкой пище может указывать на потребности человека, которые он не может реализовать в своей жизни. Это также свидетельствует о желании дистанцироваться от проблем. Об этом рассказала психолог и гештальт-терапевт Мария Квартальнова.