Психолог объяснила, как помочь ребенку справиться со стрессом

Родителям следует научить ребенка самостоятельно справляться со стрессом и управлять своими эмоциями. Об этом порталу NEWS.ru рассказала детский психолог Наталья Наумова.

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По словам специалиста, при возникновении сложной ситуации важно представить ее со стороны, словно все происходит с кем-то другим. При подобном подходе стрессовая ситуация кажется менее пугающей.

"Ребенку важно самому научиться справляться со стрессом, чтобы он понимал, что стресс – это то, как он воспринимает действительность".

Родителям важно показывать своим примером, как справляться со стрессом, отмечает психолог. Если они не стрессоустойчивы, то дети учатся у них панике и неправильному поведению. В таком случае лучше вместе обратиться к за помощью психологу, резюмировала Наталья Наумова.