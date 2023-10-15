Что делать, если во время ссоры звучат обидные слова

Психолог Шахов: не наговорить гадостей при ссоре поможет инструкция. Составить её нужно заранее, потому что во время эмоционального накала ни на какую рациональность рассчитывать не приходится. А так, когда уже всё горит синим пламенем, можно найти минутку, чтобы выдохнуть и перечитать инструкцию. Шанс не разругаться в прах в таком случае сильно возрастает.

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Как рассказал социальный психолог и эксперт по гендерным и семейным отношениям Александр Шахов, в любой паре бывают разногласия, которые не подлёте разрешить не удаётся, и всё превращается в ссору. Здесь главное — выйти из неё безболезненно, а не с ворохом обид.

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Но обычно осадочек и остаётся, особенно когда в пылу ссоры мужчина скажет что-то неприятное. Как этого избежать? По щелчку пальцев ничего не получится, чаще всего такое поведение обусловлено привычкой, которая сформировалась из-за воспитания и окружения мужчины. Для каких-то позитивных изменений стоит найти авторитетного для партнёра мужчину, который объяснит ему, как стоит, а как не стоит относиться к женщинам. Ну а пока саму привычку стоит постепенно отправлять на покой. В этом поможет план эвакуации.

Психолог напомнил, что во время пожара все паникуют и не способны на серьёзные умозаключения. Поэтому план эвакуации обычно очень простой — не думай, а беги по стрелочкам. Поэтому на случай ссоры нужно создать свой план эвакуации, чтобы можно было взять перерыв на минутку, перечитать его (например, в заметках на смартфоне) и действовать согласно плану.

Такая инструкция поможет и женщине, здесь оба партнёра должны уважительно относиться друг к другу. После ссоры хорошо бы обсудить это желание постоянно обидеть и оскорбить свою половинку. Нужно выяснить, почему оно возникает — хочется побольнее задеть человека, но почему? Потому что самому больно, а что вызвало эти чувства? Так до истины и дойдёте.

План этот не одноразовый, к нему придётся прибегнуть несколько раз, пока привычка не сломается и не возникнет новая — уважать друг друга даже во время сильного эмоционального раздрая.

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