Можно ли сохранить семью после измены

Публика взахлёб обсуждает откровения Виктории Бекхэм о том, как она пережила измену мужа. Как выяснилось, прославленный футболист завёл роман с помощницей, когда находился в Испании, где он играл за «Реал Мадрид». Виктория с детьми оставалась в Англии. По словам бывшей солистки, она даже не может передать, как ей было тяжело. Правда, и Бекхэму эта история далась, по его словам, не легче: «Мы оба чувствовали, что теряем друг друга, тонем… Честно говоря, я не знаю, как мы это пережили». И всё же они умудрились сохранить семью, в которой спустя время родилось ещё двое детей. И сейчас они снова являют пример образцовой пары, которой долгое время и считались до этого скандала.

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Действительно ли возможно сохранить семью после измены и стать счастливыми?

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Чужие люди

Начать с того, что существует, как мы уже писали, категория мужчин, которые изменяют независимо от того, как складываются отношения в семье. Причины такого поведения – неспособность к эмоциональной близости, расстройство личности, когда человек в своём эмоциональном развитии застыл на уровне маленького ребёнка, а также зависимость и компульсивное поведение вследствие психологической травмы.

В этом случае женщине ничего не остаётся, как либо научиться принимать постоянные загулы мужа, либо расстаться с ним.

Однако большинство мужчин, как уверяют специалисты, нацелены прожить жизнь с одной-единственной женщиной. Такие представители сильного пола в большинстве случаев отваживаются на измену из-за того, что в семье не удовлетворяются какие-то их основные потребности. Причём эти потребности (и не обязательно сексуальные) настолько важны, что ради них изменник готов и на обман, и на риск, и на терзания от угрызений совести, с которыми обычно сопряжена двойная жизнь.

Чаще всего в основе измен полноценных мужчин лежит отсутствие тепла и понимания в семье, потребность поднять самооценку.

«Возможно, мужчине не хватало похвалы, восхищения, поддержки. Может быть, супруги недостаточно времени друг с другом проводили. Или женщина слишком сконцентрировалась на ребёнке и на мужа внимания практически не обращала, – предполагает психолог Дмитрий Орешин. – Измена возникает, когда человека в отношениях что-то не устраивает», – объясняет он.

Мужчина может свернуть налево и исключительно ради секса. Причём вовсе не обязательно, что ему не хватало постельных радостей в семье (хотя это, как уверяют специалисты, одна из самых распространённых причин измен).

Порой отчуждение возникает из-за того, что жена не успевает или просто не хочет отслеживать изменения, происходящие с мужем. А представители сильного пола, как уверяют специалисты, в большей степени склонны меняться, поскольку эта потребность заложена в них природой.

Словом, измена, как мы уже писали, – сигнал неблагополучия в отношениях, психологического несоответствия друг другу.

Хотя бывает, когда мужчина, подобно Бекхэму, не выдержал разлуки и просто проявил малодушие. Понятное дело, что в таких ситуациях далеко не каждая женщина найдёт в себе силы заниматься исправлением ситуации. Многие расценивают измену как предательство и на этом основании не считают возможным продолжение отношений.

По их мнению, измена подрывает доверие к избраннику, а без этого доверия очень сложно строить по-настоящему близкие отношения.

«Если вы расцениваете измену как предательство, то нужно расставаться с мужем, – уверен Дмитрий Орешин. – Просто потому, что эта рана никогда не заживёт. Сколько бы вы себя ни убеждали, что простили мужа, вы этого не сможете сделать никогда. Измена всегда будет стоять между вами до конца дней. Обида всё равно будет разъедать ваши отношения. И расставание – только вопрос времени».

Если можешь остаться

Однако на самом деле, по мнению многих специалистов, в совместных отношениях есть вещи и поопаснее измен. Выглядят они более пристойными, однако урон от них намного существеннее.

«Значительно печальнее, когда супруги не понимают, что семья – это механизм, который необходимо отлаживать, когда они не хотят затрачиваться друг на друга, заботиться друг о друге, сознательно бьют по больному», – считает психолог.

Собственно говоря, именно эти вещи чаще всего и приводят к тому отчуждению в отношениях, следствием которых и становится измена.

И обоим супругам очень важно понять, насколько для них важны эти отношения. Не секрет, что порой двойной жизнью живут супруги, которые давно превратились в чужих людей. Вместе они существуют сугубо формально – страшась самого развода, боясь остаться в одиночестве, «ради детей», не желая делиться нажитым имуществом или просто по привычке.

В таком случае, пожалуй, не имеет смысла сохранять видимость того, чего не существует на самом деле. Может быть, стоит всё-таки разойтись и попробовать построить новую жизнь поодиночке.Если же супруги по-прежнему испытывают друг к другу тепло и нежность, женщина чувствует бережное отношение к себе со стороны мужа и сама готова беречь его, то их отношения заслуживают того, чтобы их сохранить.

И пример той же самой Виктории Бекхэм свидетельствует, что это возможно.

Не так давно подобным опытом делилась и певица Нюша. Она призналась, что их отношения с мужем чуть не разрушила измена. Однако они сумели вместе пережить этот сложный период и сохранить семью.

Среди обычных семей подобное тоже случается нередко.

«Узнала, что у мужа уже три года есть любовница. Хотела выгнать, но поняла, что расставаться с ним не готова. Решила поговорить по душам. Он от неожиданности буквально в осадок выпал. Оказалось, внимания ему моего не хватало. Хотя всегда накормлен, обстиран, в квартире чисто», – делится в интернете пользовательница Екатерина.

По словам Екатерины, ей стоило большого труда понять, что под вниманием в первую очередь подразумевается не наличие обеда и чистых рубашек, а элементарное общение.

Поэтому при появлении первых подозрений в неверности супруга специалисты советуют не пытаться искать её доказательства – выслеживать мужа, проверять его телефон, а просто поговорить по душам. Но не о том, ходит муж налево или нет, а о том, что его в сложившихся отношениях не устраивает.

Правда, при этом нужно быть готовой услышать немало неприятного в свой адрес. В этом случае главное – не бросаться в бой с ответными претензиями «да ты сам», «да ты на себя посмотри». Очень важно попытаться услышать человека, который отважился раскрыться перед вами, и, заглянув внутрь себя, постараться понять, в чём причина вашего изменившегося отношения к нему. Вполне может оказаться, что ваш спутник жизни просто стал вам безразличен. И именно поэтому вы не считаете нужным напрягаться ради него.

«Важно понять, что в измене виноваты оба человека, – предупреждает Дмитрий Орешин. – Значит, что-то в отношениях пошло не так. Если не брать случаи с бабниками, то измена – это всегда следствие процессов, которые уже произошли, следствие неудовлетворённости».

ИМЕЙТЕ В ВИДУ

Важно понять, почему именно вы решили простить супруга. Если только из-за детей, боязни одиночества, желания отомстить сопернице или сохранить статус, то, скорее всего, ничего хорошего из этого не выйдет. Обида через некоторое время всё равно накроет с головой.

Только если это прощение нужно в первую очередь вам самой, если вы понимаете, что именно этот человек вам дорог, можно попробовать отпустить обиду и начать всё сначала.

Пойми, поверь

В первую очередь, нужно попытаться понять, что стало причиной измены мужа, чего ему не хватало в семейной жизни.

Прислушайтесь к себе – почему вы перестали ему это давать? Может, вы сами утратили к нему интерес? Может, вами движет какая-то невысказанная обида? Или вас просто поглотил быт, который вы ошибочно считаете одним из главных залогов семейного счастья?

Обсудите проблему без взаимных обвинений. Важно понять, в чём нуждается и чего хочет от жизни каждый из партнёров, в чём он чувствует себя обделённым. Делясь друг с другом своими чувствами, переживаниями, желаниями, супруги становятся ближе друг другу.

Разумеется, одними разговорами тут не обойтись, надо ещё и выводы делать, действовать и что-то менять в себе. То есть придётся совершить усилия ради отношений, если, конечно вы в них заинтересованы.

«Партнёры должны быть готовы идти навстречу друг другу», – уверен Дмитрий Орешин.