Психолог рассказала об опасности избегания реальности при помощи позитивного мышления
Люди, зависимые от внешних положительных подкреплений, часто страдают депрессией. Кроме того, они склонны к психосоматическим заболеваниям.
Нежелание воспринимать реалии и отвержение негативных аспектов жизни могут выдавать в человеке много скрытой агрессии и неудовлетворённости. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала психолог, кандидат социологических наук Анетта Орлова.
«Залог здоровья — контакт с реальностью. Когда случилась пандемия, люди, которые испытывают зависимость от бесконечного количества внешних положительных подкреплений, они просто сходили с ума. Это ловушка. Это самые печальные и самые депрессивные на самом деле люди, которые в постоянной гонке за внешним позитивом. Если ты хочешь с этим человеком хотя бы немножко поговорить о реалиях, это резкий обрыв: «Я это не смотрю, я это не слушаю, мне это не надо». Для меня как для психолога понятно, что у этого человека внутри столько неприятия внешнего, столько агрессии, ярости, злости, негатива, внутренней неудовлетворённости, что он таким образом замыкается и пытается общаться только с теми, «кто про позитив». Но от правды-то не уйдёшь. Разрушаться начинает тело. Потому что психический аппарат, который должен был бы встретиться с этой эмоцией, с этим переживанием, не работает, мы психосоматизируем.Если человек не способен переживать здоровыми функциональными эмоциями в минуты великой интроверсии грусти, которая сейчас, — действительно время грусти, время печали, время где-то злости, время где-то страха — он начинает переживать дисфункциональными. Та же самая депрессия возникает у тех людей, которые не способны здоровым образом переживать грусть».
Ранее Анетта Орлова заявила о наличии «комплекса неполноценности» у успешных людей. Такие «приносят в жертву» себя ради профессии. Из-за высокого уровня самокритики у них снижается восприимчивость к похвале, отметила она.