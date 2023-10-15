Психолог рассказала об опасности избегания реальности

«Залог здоровья — контакт с реальностью. Когда случилась пандемия, люди, которые испытывают зависимость от бесконечного количества внешних положительных подкреплений, они просто сходили с ума. Это ловушка. Это самые печальные и самые депрессивные на самом деле люди, которые в постоянной гонке за внешним позитивом. Если ты хочешь с этим человеком хотя бы немножко поговорить о реалиях, это резкий обрыв: «Я это не смотрю, я это не слушаю, мне это не надо». Для меня как для психолога понятно, что у этого человека внутри столько неприятия внешнего, столько агрессии, ярости, злости, негатива, внутренней неудовлетворённости, что он таким образом замыкается и пытается общаться только с теми, «кто про позитив». Но от правды-то не уйдёшь. Разрушаться начинает тело. Потому что психический аппарат, который должен был бы встретиться с этой эмоцией, с этим переживанием, не работает, мы психосоматизируем.Если человек не способен переживать здоровыми функциональными эмоциями в минуты великой интроверсии грусти, которая сейчас, — действительно время грусти, время печали, время где-то злости, время где-то страха — он начинает переживать дисфункциональными. Та же самая депрессия возникает у тех людей, которые не способны здоровым образом переживать грусть».