Отличительные черты женской психосоматики

Во главе сегодняшнего материала перед читателями поставлен вопрос: «Что значит быть женщиной? Каково это?»

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Задумывались ли женщины о своей природе не только с точки зрения физиологии, но и с точки зрения эмоционального интеллекта, склада ума, привычного состояния?

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Почему это так важно, разобраться в том, какая вы женщина и какой можете быть?

Рассмотрим в данной статье.

Сложно спорить с тем, что мальчик и девочка отличаются друг от друга по определению. Безусловно, возможны индивидуальные особенности: внешность, личностные качества, поведение, увлечения, но ведь девочка, играющая в хоккей, всё равно девочка?

CoLady

Важно отметить, что данная статья – это повод указать не на преимущества девочек перед мальчиками, а на их отличительные черты, бережно и с любовью обратить внимание на то, что хочется подавить в себе или переделать.

Нередко на практике встречаются случаи, когда проявление того или иного заболевания – это следствие «женской психосоматики», то есть наличия таких черт, которые более присущи женскому полу.

Психосоматика вне зависимости от пола – это смежное научное знание, которое изучает взаимосвязь эмоций человека и его физического состояния. Необходимость в подразделении психосоматики по гендерному признаку возникла из-за невозможности игнорировать женскую и мужскую природу, их анатомию и определённые психологические особенности.

Почему возникает психосоматическое заболевание?

Вопрос, который требует всеобъемлющего рассмотрения и индивидуального подхода. Поговорим о наиболее распространённых причинах психосоматики.

Внимание: не каждое заболевание имеет психосоматический характер, иногда симптом – это просто симптом, но при лечении и диагностике тех или иных болезней не забываем, что первична медицина! Работу с психологическим состоянием подключаем исключительно в качестве дополнительного инструмента.

«Сам себе палач»

Большой блок, состоящий из нескольких разновидностей.

1. Деструктивная критика

Заболевания кожи, расстройства пищевого поведения, аутоиммунные заболевания и иные.

Состояние, при котором разрушаются лучшие мотивы и порывы собственными руками, а точнее, мыслями:

«Я не смогу».

«Я буду делать либо идеально, либо никак».

«В моём возрасте другие делают лучше».

«Я опять сделала плохо».

«Я ничтожество» и т.д.

Пока мы остаёмся для себя врагом, наше тело страдает, особенно женское тело, которое требует особенной заботы и похвалы.

2. Нелюбовь к себе

Провоцирует самые разные болезни от расстройств желудочно-кишечного тракта до проблем с осанкой. Опасная ситуация, когда женщина становится ненужной самой себе.

Не любить себя – это значит иметь возможность неосознанно себе вредить:

сидеть на изнуряющих диетах;

заниматься нелюбимым или слишком тяжёлым видом спорта;

пытаться перекроить своё тело и своё лицо;

гнаться за призрачным идеалом, навязанным кем-то извне.

3. Отсутствие позитивного мышления

Неспособность быть благодарной и даже счастливой – это то же самое, что сознательно лишать себя радости.

Сменить фокус внимания сложно, но можно: ведь даже научно доказано, что люди с негативным мышлением чаще и дольше болеют простудными заболеваниями, не хотелось бы попасть в такую статистику, правда?

4. Отрицание своего женского начала

Заболевания женской половой и репродуктивной систем – это почти всегда про нерешённые вопросы, касающиеся женственности, непринятия факта «я – женщина» (состояние конфликта с ним).

«Быть женщиной в обществе словно находиться под микроскопом»

Заболевания сердечно-сосудистой системы, мигрени, колебания артериального давления.

Порой кажется, что у девушек и женщин априори больше социально важных задач, а также навешанных на них ярлыков и ожидаемых ролей.

Безусловно, мысль является дискуссионной, но посмотрите сами:

Строишь карьеру – а почему? Для начала роди детей!

Сначала решила родить? Ты что, содержанка? У мужа на шее висишь, когда на работу?

Почему ты пошла учиться на инженера? Неженское это дело, пока не поздно, подай документы в педагогический.

Для чего ты так коротко стрижёшься? Ты же девочка!

Ты отдала детей в садик, а сама вышла на работу? Ну а как же дети? Совсем о них не думаешь?

Мы выбрали другого кандидата на эту должность, ведь вы молодая и замужняя, в декрет пойдёте.

Быть руководителем – неженское дело…

Девочки ещё с детства живут в таком состоянии, будто они кому-то что-то должны:

«Громко не кричи, ты девочка!»

«Не пачкайся, ты же девочка, тебе нужно быть аккуратной!»

«Ты должна хорошо учиться, ведь ты девочка!»

Очень сложно гармонично расти и развиваться, когда общественное и семейное «должна» звучит громче, чем собственное «хочу».

CoLady

«Везде и сразу!»

Заболевания мочеполовой системы: цистит, эндометриоз и т.д.

Женщины, бесспорно, ответственны. Живя в режиме многозадачности, казалось бы, хрупкое и нежное создание, вопреки стереотипам, успевает делать всё: реализовывать свои профессиональные амбиции, быть женой и мамой, дополнительно развиваться в области увлечений и хобби.

В суете будней помнит ли женщина о себе? О том, что такое отдых и забота о себе? Психосоматика нередко возникает там, где бешеный ритм захлёстывает настолько, что человеку уже некомфортна даже сама мысль о том, что он может расслабить хватку.

Попытка успеть везде и сразу, а также тотальный контроль всех сфер деятельности словно крепкий узел в области солнечного сплетения, который сжат настолько сильно, что в буквальном смысле невозможно даже дышать.

А что, если просто дать себе время? Время, чтобы набраться сил и перезагрузиться? Откуда возникло желание быть контролёром?

«Нет, мне не тревожно. Наверно…»

Тревожные расстройства, бронхиальная астма и другие.

Тревога является одной из распространённых причин психосоматических расстройств. Тревожное состояние настолько прочно вошло в жизнь современного человека, что уже стало достаточно трудно отличить зёрна от плевел: где тревога, а где адекватная эмоциональная реакция. Обычно это состояние зарождается ещё в детстве, но не исключено и его развитие во взрослом возрасте.

Тревожная женщина – это гиперопекающая мама и жена, заботливая и очень переживающая; гиперответственный сотрудник, при этом вроде как даже преуспевающий и подающий надежды. Однако, что там внутри? За идеально обустроенным бытом или блестящей презентацией по результатам прошлого года?

Тревога в зависимости от её характера может «как включить человека в жизнь, так и отключить от нее», например, когда страх неудачи парализует разум и тело, что и то и другое впадает в состояние апатии и депрессии. Или, когда страх за своё здоровье и жизнь перерастает в инстинкт самосохранения, и возникают панические атаки…

Работа с тревогой – это важный аспект на пути к физическому и психологическому здоровью. Не пренебрегайте ею!

Связь между эмоциональным состоянием и самочувствием существует, и не замечать её (или сознательно игнорировать) – это значит собственноручно причинять себе вред.

Той себе, чей организм каждый день работает, чтобы жить и поддерживать жизнедеятельность, той себе, что строит планы на краткосрочную и долгосрочную перспективы, той себе, которая является уникальным человеком, иногда радостной, а иногда грустной, счастливой и капризной, взрывной и авантюрной.