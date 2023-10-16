Назван способ вернуть угасший интерес к сексу

В молодом возрасте сексуальное влечение зависит в основном от настроения и психологического благополучия, а в зрелом возрасте основную роль начинают играть гормоны, предупредила терапевт, профессор Светлана Каневская. В комментарии для «Ленты.ру» медицинский директор сети клиник Medical On Group назвала способы вернуть интерес к сексу, если он угас.

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По словам Каневской, важную роль в сексуальном желании играют гормоны тестостерон, эстрадиол и окситоцин. Первый отвечает за эрекцию у мужчин и чувствительность эрогенных зон. Второй усиливает прилив крови к половым органам и эрогенным зонам, а третий отвечает за сексуальное настроение, объяснила врач. И, по ее словам, его уровень напрямую связан с объятиями.

Если вы старше 45 лет и вы стали отмечать снижение сексуального влечения, обратите внимание на физическое здоровье и гормональный фон. Безусловно, любую коррекцию может проводить только врач. Самолечение опасно, — предупреждает Светлана Каневская.

Однако, отметила Каневская, есть способы улучшить гормональный фон за счет изменения образа жизни. Первым делом, заверила профессор, необходимо наладить режим дня.

Важно регулярно ложиться и вставать в одно и то же время, от этого зависит выработка мелатонина и гармонизация всего гормонального фона.

«Ложиться спать необходимо до 23:30, чтобы дать возможность организму правильно синтезировать мелатонин, в противном случае его выработка начинает снижаться», — прокомментировала Каневская.

Регулярные физические нагрузки также пойдут на пользу здоровью и сексуальной жизни, заверила эксперт. Необходимо чередовать динамические и силовые тренировки. Такая система, по ее словам, приведет к повышению выработки тестостерона.