Названы способы, как повысить работоспособность осенью

Сочные акценты в одежде, аксессуарах, окружающих предметах помогут повысить работоспособность в осенний период. Такой совет дала психолог специализированного центра занятости «Моя карьера» Анна Коваль-Шипова.

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Эксперт посоветовала выбирать яркие сумки, шарфы. Также можно надеть яркие наволочки на диванные подушки или завести разноцветный ежедневник.

Психолог отметила, что осенью значительно укорачивается световой день, чаще хочется спать, происходит снижение активности. Но организм можно обмануть при помощи дополнительных источников света.

Можно приобрести новую настольную лампу, которая не только разнообразит интерьер, но и станет отличным источником искусственного освещения.

Что касается ежедневных дел, то стоит находить время для занятий, которые приносят положительные эмоции. В этом случае у человека улучшается настроение, он чувствует прилив сил, чтобы дальше выполнять рабочие задачи.

Эксперт добавила, что осенний период можно использовать как возможность для вдохновения и переосмысления.