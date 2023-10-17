Страх перед женщинами вынудил девственника изолироваться на 55 лет

Пожилой мужчина из Руанды изолировался от мира на 55 лет из-за страха перед женщинами. Об этом пишет Daily Mirror.

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71-летний Каллитксе Нзамвите заперся у себя дома, когда ему было 16 лет. Он был вынужден отгородиться от женщин, которые, по его словам, вызывают у него «ужасный страх». Позже, для дополнительной защиты, мужчина обнес свой участок забором высотой в четыре с половиной метра. Он заявил, что возвел преграду, чтобы представительницы противоположного пола точно не приближались к нему. Нзамвита остался девственником и никогда имел романтических отношений.

Одна из соседок мужчины подтвердила, что он с детства почти не покидал свой участок. При этом Нзамвита выживает только благодаря своим односельчанкам, которые заботятся о нем.

«Это странно, но, несмотря на то, что он боится женщин, именно мы приносим ему еду и другие предметы первой необходимости. Но мы не можем подходить близко или говорить с ним. Мы просто оставляем все у входа, а потом он приходит и забирает еду и вещи», — рассказала женщина.