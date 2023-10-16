Не подвергайте свое ментальное здоровье такой опасности.

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Встретить человека с антисоциальным расстройством, да еще и вступить с ним в отношения — опасная ситуация для любого из нас. А тем временем, если верить дейтинг-статистике, люди с пренебрежительным отношением к морали и общественным нормам встречаются каждому второму пользователю приложений для знакомств.

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Конечно, не все из них социопаты, однако, реальное расстройство непросто отличить от плохого воспитания.

Мы собрали основные моменты, которые должны натолкнуть вас на мысли о том, что ваш партнер не так уж безобиден.

Социопату трудно выстраивать близкие отношения

И речь не только о любовной связи. Как правило, люди с реальным расстройством не могут поддерживать здоровые отношения с обществом, поэтому у вашего нового знакомого может вообще не быть друзей или же вы обнаружите одного приятеля, который остался с ним еще из далекого детства и просто смог привыкнуть к такому формату общения. К слову, социопаты могут прекрасно маскироваться под вполне обычных людей, порой бывают невероятно очаровательны. Но в какой-то момент приятный образ дает трещину.

Основная проблема социопата в отношениях с людьми — неумение контролировать эмоции. Он закатывает скандалы, может начать истерить в общественном месте и совершенно не умеет слушать и поддерживать. Есть ли еще вопросы, почему их круг друзей настолько скуп?

Социопат стремится развивать отношения очень быстро

Его тактика на первых свиданиях примерно такая же, как и у мужчин с тираническими наклонностями — он будет спешить изо всех сил. Вы только заказали «Цезарь», а он уже сообщил, сколько у вас будет детей? Тревожный «звоночек». Вы не успеете оглянуться, как окажетесь с ним под одной крышей уже через неделю знакомства, а социопат, если ему нужно, будет очарователен и убедителен. Но, как мы уже говорили, его «милоты» надолго не хватит. Если вы начнете сопротивляться, этот мужчина в лучшем случае закатит скандал.

Социопат всегда в центре внимания

Контроль эмоций — это не про социопата. Ему крайне сложно держать себя в руках, а потому с таким мужчиной вы всегда будете в центре внимания. И кто сказал, что это внимание будет приятным? Да, с ним не заскучаете, но неприятности с ним будут нормой вашей жизни. Уже на первом свидании вы можете отметить поведение человека с расстройством — его будет раздражать официант/работник кинотеатра/даже вы, если — не дай бог — опоздаете! Не игнорируйте эти «звоночки».

Социопат не может не мстить