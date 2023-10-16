$97.29-0.02102.52-0.03

Психолог рассказала, что помогает лучше работать

Осенью начинается хандра, а желание работать у многих пропадает. О том, как повысить работоспособность необычными способами, рассказала психолог центра «Моя карьера» Анна Коваль-Шипова.

Психолог рассказала, что помогает лучше работать
© Unsplash

«Добавить нотку позитива и повысить настроение помогут сочные акценты в одежде, аксессуарах, окружающих предметах. Можно надеть яркие наволочки на диванные подушки или завести разноцветный ежедневник, чтобы смотреть на него и заряжаться позитивом», – отметила Коваль-Шипова.

Осенью световой день сокращается, поэтому организму чаще хочется отдыхать. С помощью дополнительных источников света можно это исправить. Работоспособность повысится при хорошем освещении.

Специалист также посоветовала найти в ежедневной рутине то, что будет вас радовать. Благодаря любимому делу улучшится настроение и появится больше сил на работу, передает РИАМО.

Осенью также можно сделать перезагрузку своих жизненных целей. Специалист отмечает, что зачастую наша цель не соответствует нашим ценностям и желаниям. Пересмотр жизненных ориентиров и планов благоприятно скажется на способности продуктивно работать.