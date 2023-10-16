Как повысить работоспособность осенью? Советы психолога

Яркие акценты в одежде и аксессуарах способны повысить работоспособность в осеннее время, сообщает РИАМО со ссылкой на психолога Анну Коваль-Шипову.

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По словам специалиста, увеличить стремление к активной деятельности могут даже такие мелочи, как цветные наволочки на диванные подушки или красочный ежедневник. Кроме того, осенью организм можно обмануть дополнительными источниками света.

Коваль-Шипова также считает, что осенний период можно использовать как возможность для вдохновения и переосмысления.

«Осенний период может стать временем перезагрузки и сбора сил перед новыми вызовами», – рассказала эксперт.