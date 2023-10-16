Психолог объяснила, как перестать отправлять «пьяные SMS» бывшим

Справиться с тягой позвонить бывшему или отправить «пьяные SMS» могут помочь друзья и близкие, особенно в том случае, если они переживали подобные истории, рассказала гештальт-терапевт Алла Бажан. В беседе с aif.ru специалист подчеркнула, что важно сконцентрироваться не на партнере, с которым человек расстался, а на собственных чувствах и эмоциях.

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Как уточнила психолог, прошлые отношения со времен могут «покрываться романтизированным налетом», когда забываются все старые обиды. Это может сподвигнуть к желанию вернуть партнера, человек будет вспоминать только хорошие моменты, даже если до этого подвергался абьюзу. Чаще всего с этим сталкиваются одинокие люди, которые не имеют личных интересов и считают, что не могут получить любовь от кого-то другого. Бажан пояснила, что в такой ситуации бывший становится «безопасной и понятной территорией».