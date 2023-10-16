6 причин, почему мужчина не дарит подарки

Подарки — один из способов проявить любовь в отношениях. Но если вы не получаете их, это вовсе не значит, что мужчина вас не любит.

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Вместе с гештальт-терапевтом и семейным психологом Марией Ермолаевой разбираемся, почему мужчина не дарит подарки.

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Вы не говорите прямо о своих желаниях

Одна из распространенных ошибок: женщина не делится с мужчиной тем, что хочет получать подарки. Она может использовать манипуляции в духе «посмотри, что моей подруге муж подарил» или думать: «ну пусть он сам догадается». Например, женщина стесняется попросить о чем-то или ей стыдно признаться в таком желании.

Вы не благодарите мужчину

Другая ошибка в отношениях — воспринимать усилия и знаки внимания партнера как должное. Возможно, мужчина уже дарил вам подарки, а вы его не поблагодарили: не сказали искреннее спасибо и не выразили радость. В таком случае у него пропадает мотивация делать вам что-то приятное, ведь он не получает должной отдачи.

Вы не равны в отношениях

С одной стороны, женщина может быть чересчур самодостаточной. Она всегда все делает сама, не принимает помощь. Мужчина в таких отношениях не проявляется и не предпринимает инициативы. И даже если женщина со временем меняется, мужчина может не сразу перестроиться на новый лад.

С другой стороны, женщина может быть слишком удобной. Она терпит и подстраивается, лишь бы мужчине было комфортно. В таком случае он перестает видеть ценность в женщине: зачем ей дарить подарки, если она и так на все соглашается?

Вы не готовы принимать подарки

Возможно, вы сами к себе скупы и не замечаете этого. Например, если в детстве вас обделяли заботой и вниманием. И во взрослом возрасте вы по привычке ограничиваете себя: стараетесь покупать вещи со скидкой и даже не мечтаете о дорогих вещах. Мужчина воспринимает такое поведение как пример отношения к вам и тоже не дарит подарки.

Или же вы считаете, что за любой подарок нужно платить. И если вы не готовы отдать ничего взамен, то предпочитаете просто отказываться от подарков. Пока девушка не проработает свои установки и убеждения, так и будет.

У мужчины такой психотип

Психотип мужчины, которому несвойственно дарить подарки, — эпилептоидный. Часто это люди с техническим складом ума. Они спокойны, их даже можно посчитать скованными. Они сдержанны: не выражают эмоции, не говорят комплименты и не дарят подарки.

Другой вариант — паранойяльный психотип. Люди с таким типом умеют просчитывать риски и составлять стратегии. Паранойяльный мужчина дарит подарки, но делает это не сразу: ему нужно присмотреться к женщине, убедиться в обоюдности чувств и намерений. И только затем он начнет дарить подарки. Причем это скорее будут прагматичные, полезные подарки, а не цветы или украшения.

Мужчина так воспитан

Он может не дарить подарки, если сам не получал их в детстве. Например, кто-то из значимых для него взрослых был жадным или в семье по разным причинам не было принято дарить что-то. Мужчина вырос, но паттерн поведения из детства остался.