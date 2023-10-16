Выяснилось, каких мужчин женщины выбирают для мимолетных связей

Профессор Университета штата Арканзас Митч Браун провел исследование и выяснил, что для краткосрочных отношений и интриг женщины предпочитают мускулистых мужчин.

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В исследовании участвовало 384 женщины, которых Браун расспрашивал на тему отношений. Всем женщинам предлагалось посмотреть на фото мужчины, который хвастается своими мускулами, а потом на кадр с худым молодым человеком. Большинство участниц исследования отметило, что они скорее предпочли бы завести отношения с подкаченным мужчиной.

При этом женщины сказали, что для долгосрочных отношений и замужней жизни выбрали бы надежного и доброго мужчину, который бы смог оказать поддержку семье.

Другое качество, которое, согласно исследованию, женщины ценят в потенциальном муже, — чувство юмора. Главное — чтобы шутки не оскорбляли женщину, говорит профессор.