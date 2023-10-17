Психолог назвала признаки глупца

Тест IQ не охватывает весь спектр умственных способностей. Есть ещё эмоциональный интеллект, жизненный опыт и т. д.

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Так что неудивительно, что те, у кого коэффициент интеллекта очень высокий, иногда оказываются совершенно беспомощными в быту. А тот, кто умом не блещет, может быть талантлив в чём-то другом.

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Как же тогда понять, что перед вами глупец? Рассказала психолог онлайн-платформы «Грань.рф» Анастасия Корнеева.

Учёные пока не договорились, что такое ум и как его измерять. Тем не менее, когда какого-то человека называют глупым, все интуитивно понимают, что имеется в виду, отметила Корнеева.

В житейском понимании глупость — это субъективный взгляд, отражающий общепринятое мнение.

Вот 5 признаков глупого в общепринятом понимании человека:

отсутствие самокритики. Психологи выделяют такой феномен, как «эффект Даннинга — Крюгера». Суть его в том, что дурак, признавший, что он дурак, — уже не дурак. Глупый человек склонен считать себя всезнающим, свои ошибки он не признаёт и не стремится работать над собой;

импульсивность. Эмоции могут захватить любого. Но у глупого человека они чаще преобладают над рациональностью. Он склонен принимать решения, не оценивая ситуацию, и делать поспешные выводы;

отсутствие гибкости. Глупые люди делят мир на хорошее и плохое, правильное и неправильное. Такое чёрно-белое мышление свойственно детям, и в их случае это даже помогает. Но не все с возрастом начинают замечать полутона и по-прежнему делят мир на «моё» и «неправильное»;

слишком серьёзное поведение. Чувство юмора — признак психического здоровья, а тонкий юмор свидетельствует как раз о высоком интеллекте. Глупец обычно ведёт себя гипертрофированно серьёзно, умничает, витиевато строит фразы и вообще всячески выделывается;

отсутствие тяги к саморазвитию. Глупец уверен, что он уже познал жизнь, поэтому ему больше нечему учиться и не в чем самосовершенствоваться. Между тем именно отсутствие интереса ведёт к стагнации сознания и мышления.